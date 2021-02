Zonder troonpretendent

De belangrijkste conclusie van de interne verkiezingen bij de N-VA is dat nog altijd niemand naar voren kan treden als kandidaat-opvolger voor Bart De Wever, die aan zijn zesde mandaat als voorzitter bezig is.

Eén van de misvattingen over de N-VA is dat het de partij van voorzitter Bart De Wever is, die door de duim omhoog of omlaag te wijzen de koers zou uitzetten. Hoe getalenteerd hij als politicus ook is, die analyse klopt niet. Daarvoor is de brede partijraad van de N-VA te machtig.

Naar de normen van de Wetstraat is het een discrete raad, van waaruit weinig uitlekt. Net daarom zijn die paar keren dat de partijraad wél formeel en publiekelijk haar beslissing moet bekend maken de ogen er op gericht, op zoek naar signalen over welke richting de grootste partij van het land uitgaat.

In een partij waar Bart De Wever sinds 2004 voorzitter is, werd daarom dit weekend uitgekeken wie de partijraad als ondervoorzitters zou aanduiden, als opvolging van Cieltje Van Achter en Lorin Parys. Het werd Valerie Van Peel en Lorin Parys. En verrassend genoeg niet Theo Francken.

Wat zegt dat over de N-VA? Op zoek naar het antwoord is het zinvol de bredere context rond de partij voor ogen te houden.

Om te beginnen is er de tactische wendbaarheid. De N-VA pleit in artikel 1 van haar statuten voor Vlaamse onafhankelijkheid, maar leverde in de federale regering-Michel belangrijke ministers. Ze kan keihard uithalen naar de socialisten, maar sloot vorig jaar wel een begin van regeerakkoord met de PS en bestuurt in Antwerpen vrij probleemloos samen met de sp.a. En voorzitter Bart De Wever kan zowel een intellectueel doorwrocht boek over identiteit schrijven als weigeren zich te excuseren voor de uitspraak dat 'de blauwe vrienden op de knieën zullen moeten gaan en de mond zullen moeten opendoen. En dat er dan wat zal moeten worden doorgeslikt.’

De N-VA is met andere woorden wendbaar als de omstandigheden het vragen en bespeelt qua toon een wijd register. Het noopt tot bescheidenheid voor wie in de keuze van de ondervoorzitters denkt een signaal te zien over een lijn die tot aan de volgende verkiezingen in 2024 niet meer zal veranderen.

Bovendien is er iets belangrijks niet veranderd: de noodzaak voor de N-VA om op 'twee oevers' te vechten. Op de ene oever woedt de strijd om de rechtse kiezer, tegen het Vlaams Belang. Het is het strijdtoneel waar Theo Francken wordt gesitueerd. En op de andere oever woedt de strijd om het centrum van de macht. Dat leidt dan weer tot lastige evenwichtsoefeningen zoals rond de coronamaatregelen. Federaal gaat de N-VA er graag tegenin, maar via Vlaams minister-president Jan Jambon en het Overlegcomité is ze er zelf mee voor verantwoordelijk. Ook dat blijft zo na de verkiezing van de N-VA-ondervoorzitters.

En dan is er Theo Francken zelf. Het belangrijkste kapitaal van een politicus is zijn of haar capaciteit om stemmen te halen. Het is het enige wat telt in het legitieme gevecht om macht dat de politiek is. Vorig jaar haalde Francken in Vlaams-Brabant 122.000 stemmen, twee keer zoveel als Vlaams minister Ben Weyts en zes keer zoveel als Lorin Parys die toen ook al ondervoorzitter was.

Ook dat is niet plots veranderd. Uiteraard is het een nederlaag als iemand kandideert voor een functie en er naast grijpt. Maar het is moeilijk om er een aardverschuiving in te zien die plots Francken buiten de partijtop zet. Hij haalde in 2019 in zijn kieskring meer dan 17 procent van àlle geldige stemmen. Slechts één iemand deed beter: Bart De Wever, met 20 procent. Op drie stond Elio Di Rupo, met 17 procent. Eén verloren interne verkiezing verandert dat plaatje niet.

De belangrijkste conclusie ligt daarom wellicht elders: stel dat de N-VA Francken als ondervoorzitter had aangeduid, zou hij zijn stemmenpotentieel plots combineren met de formele status van de nummer twee van de partij. In die context zou het moeilijk zijn hem niét te zien als de formele onderkoning van de N-VA en de troonopvolger van Bart De Wever. Het zou zelfs niet ondenkbaar zijn dat Francken op den duur als een co-voorzitter naast De Wever zou worden gezien. Voor alle andere kandidaten is de hiërarchie veel duidelijker.