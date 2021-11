Zonder verblijfspapieren

Als de federale regering zou ingaan op de vragen van sans-papiers voor een collectieve regularisatie maakt ze een hartverscheurend probleem groter in plaats van kleiner.

Onaangename dingen worden doorgaans niet aangenamer door ze te herhalen. Toch is dat wat gebeurt in de schrijnende crisis met sans-papiers die deze zomer de federale regering op haar grondvesten deed daveren.

Eind mei begon een 430-tal mensen een hongerstaking om verblijfspapieren af te dwingen van de federale overheid. Sommigen werden naar het ziekenhuis gebracht. Anderen naaiden hun mond dicht. In de federale regering kondigden de vicepremiers Pierre-Yves Dermagne (PS) en Georges Gilkinet (Ecolo) aan dat ze zouden opstappen als een van de hongerstakers zou overlijden.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) ontmijnde afgelopen zomer de crisis. De sans-papiers werden aangemaand officieel een aanvraag voor een verblijfsvergunning in te dienen. Nu de eerste beslissingen in die procedures overwegend negatief blijken, laait bij de sans-papiers de wanhoop weer op, mogelijk met een nieuwe hongerstaking tot gevolg.

Het is een situatie waar veel Belgen met wat strategische onverschilligheid naar kijken, maar die schrijnend genoeg is om aandacht te verdienen. In Brussel verblijven naar schatting zo'n 150.000 mensen zonder papieren. Ze wonen er. Ze werken er. Soms hebben ze kinderen die er school lopen, zijn ze lid van verenigingen of gaan ze naar de kerk. Doorgaans zien ze voor zichzelf een toekomst in België. De facto zijn ze een deel van de samenleving, 'de jure' zijn ze dat niet.

Het is een hartverscheurende realiteit. Helaas is er nog een hartverscheurende realiteit: zodra de deur op een kier wordt gezet om dit probleem op te lossen, verdwijnt het niet maar wordt het net groter. België heeft ooit al mensen zonder papieren collectief geregulariseerd en toen werd gezegd dat het de laatste keer was.

Wat voor de ene morele schaamte is omdat we te weinig doen, is voor de andere beschavingsangst omdat we te veel zouden toelaten.

Een migratiebeleid is per definitie een verscheurend beleid. Het betekent dat sommige buitenlanders hun Belgische droom moeten opgeven. Maar het betekent ook dat sommige Belgen met lede ogen moeten aanzien dat de wet meer migratie toelaat dan hen lief is. Aan beide kanten kunnen de emoties hoog oplaaien. Wat voor de ene morele schaamte is omdat we te weinig doen, is voor de andere beschavingsangst omdat we te veel zouden toelaten.

De enige manier om tussen die twee uitersten een lijn te trekken is dat in het parlement doen, zodat kiezers de politici kunnen wegstemmen die volgens hen die lijn verkeerd trekken. Zo loopt het ook. België heeft een migratiewetgeving: niet-Belgen kunnen hier verblijven omwille van arbeid, studie of gezinshereniging, of omdat ze bescherming verdienen als minderjarige of asielzoeker.

Vertegenwoordigers van de sans-papiers vinden nu opnieuw dat er een collectieve uitzondering op die regels moet komen. Ze vinden ook dat Mahdi zijn woord heeft gebroken omdat de meeste dossiers van de hongerstakers op basis van de wetgeving worden afgewezen.