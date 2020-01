Patiënten in Belgische ziekenhuizen genieten te weinig zorg. Maar het antwoord ligt niet noodzakelijk in hogere budgetten voor de gezondheidszorg.

Iedere sector heeft zijn Key Performance Indicators, de cijfers die een manager nauwlettend in de gaten houdt om te zien of de business goed draait. Soms gaan de KPI’s over de kosten voor het aantrekken van een nieuwe klant, het personeelsverloop per afdeling, of de verwachte winst per klant in de komende jaren. In de ziekenhuiswereld is het aantal verpleegkundigen per patiënt zo’n cruciaal cijfer. Het geeft in een oogopslag een indicatie over de kwaliteit van de zorg.

Een nieuwe studie van het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg legt een probleem op dat vlak bloot. Een verpleegkundige moet in een Belgisch ziekenhuis voor gemiddeld 9,4 patiënten zorg dragen. De internationale norm voor veilige zorg ligt op 8 patiënten.

De norm houdt steek, blijkt uit hetzelfde onderzoek. Een op de drie verpleegkundigen geeft toe tijdens de laatste shift niet alle patiënten goed te hebben geobserveerd. Zeven op de tien zeggen geen tijd te hebben om patiënten te troosten of een babbeltje met hen te slaan.

Het is een pijnlijke diagnose voor een sector waar we doorgaans nog altijd trots op zijn. Het toont hoe, net zoals in het onderwijs, er jaarlijks een stukje van de kwaliteit van onze welvaartsstaat dreigt te verdampen. Het besef dringt te traag door, omdat we doorgaans heel dichtbij een ziekenhuis vinden en er weinig uit eigen zak moeten voor betalen. Dat comfort vertroebelt een breed debat over de diagnose.

Wat is de remedie? Het is te makkelijk te stellen dat meer geld voor de ziekenhuizen de oplossing is. Daarvoor zitten de geldstromen in de gezondheidssector te scheef. Er is best wel wat geld, maar het komt niet altijd op de meest prioritaire plek terecht. Maar zelfs hogere budgetten voor verpleging lossen het probleem van het zorgtekort niet in een handomdraai op, omdat ziekenhuizen de vacatures niet ingevuld krijgen.

Niet alleen de scheve financiering van de ziekenhuiswereld moet worden aangepakt, ook de scheve organisatie. Er is een nieuw systeem nodig met nabije klinieken voor basiszorg en minder, iets verder gelegen ziekenhuizen voor gespecialiseerde zorg. De discussie over het sluiten van materniteiten maakte begin dit jaar al duidelijk hoe gevoelig dat ligt.

Het zorgtekort leidt tot een al even lastige variant van die discussie. Gaan we te snel naar een ziekenhuis? Kunnen patiënten met lichte zorg vaker thuisblijven? Hebben we te veel ziekenhuisbedden? Technologie maakt het nu eenmaal mogelijk vaker een begin van diagnose uit te voeren zonder langs het ziekenhuis te passeren.

De hervorming van de ziekenhuiswereld is een lastig proces, net omdat er zoveel samenkomt: de razendsnelle vooruitgang van medische technologie, de vergrijzing, de verwachtingen van een mondiger geworden patiënt en de belangen van ziekenfondsen, ziekenhuizen, farmabedrijven, verpleegvakbonden en de ziekteverzekering.