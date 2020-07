Zuur medicijn

België staat op één stap van een nieuwe lockdown. Want die volgt onvermijdelijk als het drastisch verkleinen van de bubbels de terugkeer van de corona-epidemie niet stopt.

De regering heeft dan toch haar lesje geleerd na de Nationale Veiligheidsraad van vorige donderdag, die een slag in het water was. Om te vermijden dat ze achter de feiten aan blijft lopen, pakt ze deze keer uit met verregaande maatregelen in een poging de tweede uitbraak van het coronavirus te stoppen.

Het aantal personen waarmee de gezinnen nauwe contacten mogen hebben, wordt beperkt tot vijf dezelfde mensen voor een periode van vier weken. Dat is een grote stap terug in vergelijking met de regeling die tot dusver gold: bubbels van 15 personen, per week.

Ook de regels voor het winkelbezoek, voor bijeenkomsten en evenementen worden beperkt. Thuiswerk wordt weer de norm. Dat allemaal om te maken dat we niet te veel andere mensen ontmoeten en het virus minder kansen te geven om van de ene naar de andere persoon over te springen.

Daar kunnen lokaal nog strengere maatregelen bovenop komen, als dat nodig is om plaatselijke coronabrandhaarden in te dammen.

Wat de regering maandag besliste, is de fase vóór een nieuwe lockdown waarin de mensen gevraagd wordt thuis te blijven, winkels en horecazaken verplicht worden te sluiten en enkel niet-essentiële bedrijven mogen blijven draaien. Met de dramatische maatschappelijke en economische impact van een algemene lockdown hebben we dit voorjaar kennisgemaakt.

We moeten er dus op rekenen dat de strengere maatregelen de nieuwe corona-uitbraak kunnen indammen. De regering heeft daar goede moed op. Maar zekerheid is er niet, waarschuwt premier Sophie Wilmès (MR). We moeten ervan uitgaan dat de cijfers over besmettingen, ziekenhuisopnames en misschien ook overlijdens de komende dagen blijven stijgen. Of de jongste maatregelen die trend kunnen ombuigen, blijkt pas binnen een tweetal weken.

Met de strategie van testen en tracen is het in Vlaanderen niet gelukt lokale virusuitbraken te detecteren en te isoleren.

De regering is genoodzaakt nu ferm in te grijpen en de sociale contacten die we mogen hebben sterk te beperken. Het is een zuur medicijn. Maar het is het enige instrument waarover ze beschikt, voor ze moet grijpen naar het paardenmiddel van de lockdown, dat nog bitterder smaakt.

Dat komt door het falen van de strategie van testen en tracen. Daarmee is het in Vlaanderen niet gelukt lokale virusuitbraken snel te detecteren en te isoleren. We zijn er niet in geslaagd daar een doeltreffend instrument van te maken om de tweede golf te voorkomen.

Stop en go

De verstrenging is volgens de regering nodig om in september, wanneer de economie en de samenleving uit het vakantieritme komen, de regels hopelijk weer wat te kunnen versoepelen en naar een normalere toestand te kunnen terugkeren.

Om dan enkele weken later weer vast te stellen dat de epidemie opnieuw aan kracht wint? Worden we de komende maanden getrakteerd op een stop-en-gobeleid? Verstrengen, versoepelen, verstrengen, versoepelen…?