Hoe meer uitzonderingen de regering toestaat op de verhoogde pensioenleeftijd, hoe zwakker het draagvlak voor langer werken wordt.

De vakbonden en de werkgevers zijn er na anderhalf jaar onderhandelen niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over wat een zwaar beroep is. Wie zo’n zwaar beroep uitoefent, zou vroeger met pensioen mogen dan de anderen. De mislukking stond in de sterren geschreven. De tijd van genereuze sociale akkoorden gesmeerd met flink wat overheidsgeld is voorbij. De sociale partners kunnen de factuur van hun dure afspraken niet meer zomaar naar de belastingbetalers doorschuiven. En tja, dat maakt het voor de vakbonden en de werkgevers moeilijker om een vergelijk te vinden.

Door te beloven uitzonderingen toe te staan voor wie in zijn carrière een zwaar beroep uitoefende, wilde de regering het verzet tegen het optrekken van de pensioenleeftijd sussen. Maar het was geen slim idee om in het bijzonder aan de vakbonden te vragen de uitzonderingen te bepalen. Uiteraard wilden die de definitie van een zwaar beroep zo breed mogelijk invullen. Zo breed dat langer werken opnieuw de uitzondering zou worden. Op die manier wordt natuurlijk geen vooruitgang geboekt in de pensioenhervorming.

Het dossier belandt nu op de regeringstafel. Waar het altijd al thuishoorde. Let wel, ook de regering of bepaalde regeringspartijen zullen nu stevig worden bewerkt door belangengroepen die vinden dat hun achterban in de categorie van de zware beroepen opgenomen dient te worden.

De regering moet zich er echter van bewust zijn dat ze met iedere uitzondering die ze toestaat een discriminatie in het leven roept die het draagvlak voor langer werken bij alle anderen ondermijnt. Als het haar menens is met de pensioenhervorming, mag ze daarom niet bezwijken voor dat gelobby en moet ze de uitzonderingen strikt beperkt houden.

Wat is trouwens een zwaar beroep? Heel wat mensen zullen argumenten aanvoeren die staven dat de activiteit die ze uitoefenen zwaar is. Maar bestaan daar objectieve en wetenschappelijke criteria voor? Gaat het alleen om werk dat fysiek zwaar is? Of kan een job ook psychisch erg lastig zijn? Wie beoordeelt dat? De inhoud van wat op papier hetzelfde beroep is, kan bovendien sterk verschillen. De ene verpleger kan een fysiek en psychisch heel zware job met moeilijke uren hebben, terwijl de andere verpleger een makkelijk baantje heeft. Hoe de mensen het zelf ervaren, speelt ook mee.

Bepalen wat wel of niet een zwaar beroep is, is een heikele zaak. Het is dus niet verstandig de zwaarte van een beroep als criterium te gebruiken om uitzonderingen toe te staan op de leeftijds- of loopbaanvoorwaarden voor pensionering, want dat zal altijd aanleiding geven tot discussies.

De regering bewandelt beter een andere weg. Sta enkel vervroegde pensionering toe om medische redenen, te beoordelen door een commissie van onafhankelijke artsen. Zet daarnaast volop in op het verhogen van de arbeidsmobiliteit, binnen en tussen bedrijven, zodat het mogelijk is na een aantal jaren uit een zwaar beroep te stappen en iets anders te doen. En maak zwaar werk voor oudere werknemers minder zwaar. Dat vereist dat de werknemers bereid zijn verandering te aanvaarden. Maar ook de werkgevers zullen een inspanning moeten doen.

Als we niet willen dat er te veel uitzonderingen zijn op de regel, moeten we maken dat die regel voor iedereen draagbaar wordt.