Het coronavirus laat zich niet afdreigen en negeren helpt niet. De pandemie legt ongenadig de zwakheden van grote staten en hun leiders bloot, ook op het Amerikaanse continent.

Het epicentrum van de pandemie bevindt zich nu op het Amerikaanse continent. De Verenigde Staten zijn momenteel het hardst getroffen. De aanvankelijke luchtigheid van president Donald Trump is al lang verdwenen. De pandemie eiste niet alleen een zeer hoge menselijke tol, door de maatregelen kwam ook de economie snerpend tot stilstand.

De Amerikaanse werkloosheidscijfers en -graad geven een grimmig beeld: in april verloren 20,5 miljoen mensen hun job. Dat is grofweg wat in het voorbije decennium aan jobs werd gecreëerd. De werkloosheidsgraad steeg tot 14,7 procent, het hoogste cijfer sinds de Tweede Wereldoorlog. In mei wordt andermaal een flinke opstoot verwacht. Een werkloosheidsgraad van 25 procent zoals tijdens de Grote Depressie wordt niet uitgesloten, ook niet binnen de regering-Trump.

Daarnaast is de financiering van de gezondheidszorg een groot probleem. Omdat de werkloosheid zo snel toeneemt, zijn steeds minder mensen verzekerd. Net op het moment dat medische zorgen nodig zijn.

Om het systeem recht te houden zijn handenvol overheidsgeld nodig en dat is politiek een erg delicaat punt. De Republikeinen van Trump staan afkerig van een gezondheidszorg gefinancierd door de overheid. Maar een belangrijk deel van hun kiespubliek wordt door de huidige crisis getroffen.

Als de situatie nu niet snel keert, dreigt een grimmige recessie. Dat verkleint de kansen van Trump op een herverkiezing in november aanzienlijk.

Voor president Trump is de snelle heropening van de economie de oplossing. In de VS zijn de staten verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen en het versoepelen daarvan. Het is duidelijk dat de staten niet op een lijn zitten.

Een herleving van de economie is essentieel voor Trump. Hij bouwde zijn campagne op het feit dat hij veel jobs had gecreëerd. In februari van dit jaar bedroeg de werkloosheidsgraad nog maar 3,5 procent, het laagste cijfer in vijftig jaar. Maar als de situatie nu niet snel keert, dreigt een grimmige recessie. Dat verkleint de kansen van Trump op een herverkiezing in november aanzienlijk.

De chaotische aanpak in de VS oogt nog keurig als Brazilië in beeld komt. Net als enkele obscure dictators wereldwijd is president Jair Bolsonaro een 'non-believer'. Hij blijft ostentatief betogen dat het coronavirus niet meer dan een 'griepje' is. Bolsonaro doet alles om de pandemie te minimaliseren. Volgens hem nemen de Braziliaanse deelstaten te strenge maatregelen waardoor de economie in het gedrang komt.

Bolsonaro's ontkenning van de realiteit is verbluffend en crimineel. In Rio de Janeiro worden vanaf maandag de maatregelen versoepeld. Maar in São Paulo, het economische hart van Brazilië, blijft de lockdown zeker geldig tot eind mei.

Officieel telt Brazilië een goede 10.000 coronadoden, maar dat getal is zwaar onderschat. Bovendien woekert de pandemie nu in het noorden van het land. Daar is de gezondheidszorg totaal ontoereikend en worden de staten overmand door een snel oplopend dodental.

De gezondheidszorg in Brazilië is al erg broos in gewone tijden, in gezondheidscrisissen als deze, klapt het snel helemaal in elkaar. De grootste bedreiging om een goed antwoord te geven op de pandemie is president Bolsonaro, concludeerde het toonaangevende Britse medische blad The Lancet.

Het gebrek aan afdoende maatregelen tegen het virus maakt dat de pandemie nog aan kracht wint. De 'Trump van de Tropen', zoals Bolsonaro ook wel genoemd wordt, overtreft in deze de meester.

Stilaan groeit binnen de bevolking een breed verzet tegen de president. De economie dreigt bovendien helemaal in te storten omdat er geen vangnet is. Nu is al sprake van voedseltekorten over een maand.