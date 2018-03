Zwarejoblobby

De nobele poging van de regering om de pensioenen betaalbaar te maken dreigt uitgehold te worden door te veel mensen uitzonderingen te geven.

‘Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi.’ Ofwel: ‘Alles moet veranderen, zodat er uiteindelijk niets verandert.’ Het is een sleutelzinnetje uit ‘Il Gattopardo’, een boek waarin een Siciliaanse adellijke familie probeert mee te gaan in de verandering, opdat ze op het einde van de rit al haar macht kan behouden.

Het is eveneens het sleutelzinnetje aan het worden voor de onderwijswereld, die lobbyt om een collectieve uitzondering te krijgen op de pensioenhervormingen. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) is bereid in die logica mee te gaan, bleek gisteren.

Het is een foute keuze. Er is namelijk een reden waarom een pensioenhervorming nodig is. Ons land torst behalve een fenomenale staatsschuld ook een demografische schuld. Er zijn onvoldoende reserves opgebouwd om de beloofde pensioenen en gezondheidszorg voor een almaar ouder wordende bevolking te betalen. Aangezien de sociale zekerheid gestoeld is op de basisidee dat wie werkt diegenen helpt die niet (meer) kunnen werken, is de meest logische oplossing dat wie dat kan, iets langer werkt.

De regering heeft die hervorming omarmd, maar dreigt ze nu uit te hollen via de uitzonderingen van zware beroepen. Dat meteen de volledige onderwijswereld tot die categorie zou behoren, is een aberratie.

De logica van de vakbonden gisteren toont dat aan. ‘Leerkracht kan een mooi beroep zijn’, zei een vertegenwoordiger van de christelijke vakbond gisteren aan de regering. ‘Of dat zo blijft, hebben jullie in de hand, want een makkelijk beroep is het niet. De dalende cijfers in de lerarenopleiding, de dalende instroom in het lerarenberoep, de grote uitstroom tijdens de eerste jaren van de loopbaan en het alarmerende aantal mensen die uitvallen met ziektes als burn-out en depressie bewijzen dat.’

Dat een beroep mooier wordt door het korter te maken is een bizarre redenering. Misschien zijn de echte problemen wel dat een goede leraar in zijn hele carrière evenveel verdient als een slechte, of dat administratieve rompslomp en regeltjes het lesgeven versmoren. Bovendien staan tegenover de zwaarte van het werk al mooie compensaties, zoals een behoorlijk loon, korte werkweken en 3,5 maanden vakantie. Kunnen sommige leerkrachten op het einde van hun carrière de opstandige klas niet meer aan? Uiteraard. Verdienen ze steun? Uiteraard. Maar moet dat door de hele sector vervroegd met pensioen te sturen?

De grote lijnen van de pensioenhervorming moeten simpel blijven. Wie kan, werkt wat langer. Voor objectiveerbare zware beroepen zijn beperkte uitzonderingen mogelijk, zoals voor nacht- en ploegenarbeid of fysiek zware jobs. Een kleuterjuf bijvoorbeeld heeft een zwaardere job dan een professor: die moet zijn studenten niet optillen. Sectoruitzonderingen moeten strikt worden bepaald.

Een oplossing is het invoeren van - zoals in Duitsland - een ‘vervroegd pensioen om medische redenen’, waarbij iemand voor een commissie van arbeidsgeneesheren verschijnt en daar uitlegt waarom werken echt niet meer lukt.