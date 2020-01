Wat de impact van het nieuwe coronavirus zal zijn, is nog niet duidelijk. Zeker is wel dat China een groot probleem heeft. En niet alleen op medisch vlak.

Volgens de Chinese autoriteiten zet de verspreiding van het nieuwe coronavirus zich pijlsnel voort. Het virus zou een 'stille' verspreiding kennen: tijdens de incubatieperiode van 14 dagen zijn geen symptomen merkbaar, maar kan de infectie wél doorgaan.

De oorsprong van het virus ligt in Wuhan, in het centrum van China. Het is een stad van elf miljoen inwoners - te vergelijken met Parijs dus - waar tal van logistieke activiteiten zijn en belangrijke westerse autoassemblagebedrijven zijn gevestigd.

Het nieuwe coronavirus is een nieuwe zwarte zwaan in de Chinese vijver.

Dat China heel snel overging tot zéér drastische ingrepen, maakt duidelijk dat de autoriteiten tot elke prijs een nieuwe SARS-epidemie willen voorkomen. SARS was eveneens een virus van de coronastam. Tussen november 2002 en juni 2003 maakte het 800 dodelijke slachtoffers op 8.000 geïnfecteerden.

SARS kon destijds zo wijdverspreid en dodelijk zijn omdat de Chinese overheid te traag ingegrepen had. Opvallend ook: het SARS-virus verdween even plots als het opdook.

Het verschil met 18 jaar geleden is dat China nu over een moderne infrastructuur beschikt. Tegelijkertijd is het vandaag veel gemakkelijker het land en de wereld rond te reizen. Bovendien valt de uitbraak van het nieuwe virus net rond het Chinese Nieuwjaar, wat in het land én ver daarbuiten grote stromen reizigers uitlokt.

Dat China inmiddels zowat 40 miljoen mensen in quarantaine heeft gezet, maakt duidelijk dat Peking wil voorkomen dat dit virus een nieuwe pandemie veroorzaakt. Toch gaat het snel rond.

Niet alleen in Azië maar ook in de Verenigde Staten en Frankrijk zijn al gevallen gesignaleerd. Waakzaamheid is de enige remedie, samen met de zoektocht naar een effectieve behandeling die nu nog niet voorhanden is.

Het nieuwe virus treft China tijdens een periode dat er veel wordt gereisd en dat er veel consumptie is. Dat leidt onvermijdelijk tot een nieuwe economische dip.

Voor de Chinese leider Xi Jinping vormt het virus een bijkomende uitdaging. De opschorting van de traditionele nieuwjaarsfestiviteiten is een erg verregaande ingreep in het land. Xi beseft ook wel dat hij de bevolking moet geruststellen en dat de 'doofpot' in dit geval niet bovengehaald kan worden.

Een virus als dit stelt ook de vraag naar de gezondheidszorg en het medisch beheer van de bevolking scherp in vraag. Na de problemen in Hongkong en Taiwan is het nieuwe coronavirus een nieuwe zwarte zwaan in de Chinese vijver.

Economisch kan dit enorm veel schade berokkenen, zeker op korte termijn. Bij de SARS-uitbraak begin deze eeuw viel de Chinese consumptie tijdens de eerste helft van 2003 met de helft terug. Het nieuwe virus treft China tijdens een periode dat er veel wordt gereisd en dat er veel consumptie is. Dat leidt onvermijdelijk tot een nieuwe economische dip.