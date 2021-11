Ad hoc ingrijpen volstaat niet

Om vijf na twaalf komen onze verzamelde regeringen aanhollen met ad-hocmaatregelen tegen de zoveelste coronaopstoot. Een structurele aanpak dringt zich op om met covid als een endemische ziekte te leren leven.

Het nachtleven gaat bijna helemaal op slot, behalve bij u thuis, massa-evenementen worden bijna allemaal verboden, op restaurant mag maar per zes en er wordt een beperking gezet op veelvuldige contacten allerhande. De maatregelen die het Overlegcomité vrijdag nam, waren, afgaand op de zorgwekkende toestand in de zorg, onontkoombaar geworden. De vraag is of ze werkelijk soelaas zullen brengen. Voorbij die ad-hocmaatregelen dringen enkele lessen zich op.

Eén. De politici hebben te vaak te stellig een oplossing voor covid beloofd. Het rijk der vrijheid van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) bleek een illusie. En ja, ook wij, de pers, doen dat te snel. Ja, het is een geluk dat we zo'n hoge vaccinatiegraad hebben. Die beschermt ons nu tegen een totale catastrofe met veel meer doden. De vaccinaties hebben volgens simulaties ongeveer 30.000 ziekenhuisopnames kunnen voorkomen.

Alfa en omega

Maar het vaccin, dat het alfa en omega van de exitstrategie uit de coronacrisis moest zijn, is niet het verhoopte rijk der vrijheid. Het beleid heeft nu alle moeite van de wereld om de bevolking ervan te overtuigen dat het vaccin wel werkt. Het ondermijnt het al zo manke vertrouwen van de burger in gezag en instellingen. Na pers en politiek mag niet ook de wetenschap een golf van wantrouwen te beurt vallen. Transparantie over wetenschappelijke twijfel en voortschrijdend inzicht is misschien niet wat de mensen op korte termijn willen horen, het is de meest duurzame strategie.

De crisis in de zorg is fundamenteler dan covid, fundamenteler dan een uitzonderlijk tijdelijk tekort aan extra ic-bedden bij deze vierde coronapiek.

Twee. Het was een kapitale fout van Vandenbroucke om de vraag van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V), deze zomer al, naar een boosterprik weg te wuiven. We hebben, dat mag ook gezegd, al bij al de hele vaccinatiecampagne prima gedaan. Was die boosterprik sneller veralgemeend in gang gezet, dan was minder kostbare tijd verloren gegaan.

Drie. De crisis in de zorg is fundamenteler dan covid en fundamenteler dan een uitzonderlijk tijdelijk tekort aan extra ic-bedden bij deze vierde coronapiek. In absoluut aantal patiënten had deze golf altijd beheersbaar moeten zijn.

Kapotbespaard

Wat maakt dat we met onze topdokters en met onze gezondheidszorg, waarvan de uitgaven meer dan 10 procent van ons bruto binnenlands product bedragen, niet in staat zijn om pakweg 1.000 covidpatiënten op intensieve zorg op te vangen? En waarom zijn er zoveel handen tekort in de ziekenhuizen? Al snel vallen dan woorden als 'kapotbespaard'. De feiten tonen iets anders. De uitgaven voor gezondheidszorg zijn de afgelopen jaren ononderbroken toegenomen en blijven een pak hoger dan het EU-gemiddelde.

Maar werden de middelen altijd goed besteed? De eerstelijnszorg is te lang verwaarloosd, huisartsen worden te weinig bij het beleid betrokken en het personeelsbeleid en de waardering voor onze 'helden van de zorg' in de ziekenhuizen lieten/laten te lang te wensen over.

