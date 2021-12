Alle grip kwijt

Hoog oplopende inflatie, een "ceci n'est pas un accord" over energie en coronabeslissingen die meteen door de meerderheidspartijen zelf virulent worden aangevallen. De kerstactualiteit zet het beeld van 2021 op scherp: dat van een beleid dat elke controle kwijt is.

Kan de onmacht van het beleid in dit land nog pijnlijker worden geïllustreerd dan deze week?

Vooreerst de maatregelen tegen corona. Het overlegcomité besliste om culturele evenemenen, bioscopen en andere binnenactiviteiten terug te sluiten. De persconferentie van premier De Croo was nog niet afgelopen of de maatregelen werden al gecontesteerd. Niet alleen door de mensen die nu weer dubbel hard getroffen worden door deze nieuwe lamlegging: acteurs, dansers, theater- en filmhuizen. Niet alleen door de oppositie, wiens duty het is to oppose.

Maar door ongeveer alle meerderheidspartijen, die nochtans mee aan tafel zaten. Groen, Ecolo, PS, N-VA tot en met een scherpe Mathias De Clercq, de burgemeester van de grootste liberale stad en partijgenoot van de premier.

Nog dodelijker voor het al zo wankele draagvlak was bovendien dat virologen en epidemiologen zelf protesteerden tegen de cultuursluiting. 'De vertrouwensbreuk is compleet', volgens epidemioloog Marius Gilbert. Hoe kan je dan van burgers, moe en 'het' moe in deze pandemie, verwachten dat ze begrip opbrengen, als de politiek én de wetenschap zelf haar eigen beslissingen meteen ondergraaft?

Wil de politieke cockpit terug meer grip krijgen op een zeer verdeelde bevolking, dan moet ze zich zeer grondig en dringend bezinnen over haar eigen verdeeldheid en kampen.

Hetzelfde stramien met de zogenaamde beslissing over de kernuitstap. Er is een akkoord over plan A (kerncentrales sluiten), tenzij de bevoorradingszekerheid niet gegarandeerd is. De definitieve beslissing wordt uitgesteld tot maart. Minister van Energie Van der Straeten: 'Er is een akkoord. De stilstand eindigt.' Coalitiepartner MR: 'De kernuitstap is niét beslist.'

Het nieuwe uitstel is roekeloos. In elk scenario is er voor bevoorradingszekerheid in 2025 een voorbereiding nodig die al veel langer aan de gang had moeten zijn, zowel met als zonder twee kerncentrales. De verlenging van kerncentrales zou ons het komende decennium meer ademruimte gegeven hebben in de klimaatdoelstellingen en zelfvoorzienigheid. Maar er is in beide scenario's met en zonder zoveel kostbare tijd al verloren, dat we op een muur afstevenen. De onrust over bevoorradingszekerheid, niet meer in te tomen prijzen en afhankelijkheid van Rusland slaat bij sommige ondernemers om in paniek.

Tandenloos

Zowel deze energie-vaudeville als de grote worsteling met corona speelt zich bovendien af tegen een achtergrond van de grootste inflatiestijging in dertien jaar. Een inflatoire spiraal zal nog moeilijk te stoppen zijn. Dat maakt 2022 voor veel ondernemingen zeer onzeker.

Drie keer doemt het beeld op van een tandenloos beleid. Niet dat de politiek moet doen alsof ze voor elk probleem überhaupt een oplossing kan bieden. Maar een goed beleid kan wel een langetermijn energiepolitiek voeren die zoveel mogelijk zelfvoorzienig is. Een goed beleid zou er bijna twee jaar na het uitbreken van de pandemie voor gezorgd kunnen hebben dat de capaciteit in de zorg groter is en er meer consistentie is in de maatregelen. Een goed beleid zou ervoor gezorgd kunnen hebben dat er buffers waren aangelegd en we met een gezondere huishouding de vergrijzing, de klimaat- en stikstofproblematiek te lijf konden gaan.