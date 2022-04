Als de CEO 208 keer meer verdient...

Natuurlijk verdienen topmanagers het royaal loon naar werken te krijgen. Maar toplonen zijn alleen te verantwoorden als ook de waardering van élke werknemer op élk niveau in het bedrijf fatsoenlijk is.

Wat is een CEO waard? Niets is zo makkelijk als goedkope oneliners als het over topsalarissen en bonussen gaat, zeker in tijden van grote zorgen over de koopkracht. Toch is het een debat dat vooral nuance verdient.

Topmanagers zijn een 'markt' waar de spoeling dun is. Dus hangt er een prijskaartje aan. Het verschil dat hij op de CEO-positie kan maken, is bijzonder groot. Met een goede strategie gekoppeld aan operationele excellentie kan hij een immens verschil maken voor het bedrijf, de werknemers, de klanten, de leveranciers en de omgeving.

Lees meer Salaris CEO's stijgt met 14 procent

Gemiddeld verdiende de CEO van een Bel20-bedrijf vorig jaar 3,02 miljoen euro bruto (inclusief bonussen). Dat is in lijn met andere landen. Die 3,02 miljoen is 14 procent meer dan in 2020. Een forse stijging, maar 2020 was een uitzonderlijk jaar waarin enkele CEO's afzagen van bonussen door corona. Over de lange termijn zie je een zeer genuanceerd beeld. De Tijd onderzoekt al 15 jaar het volledige salarispakket. In die 15 jaar is de remuneratie van top-CEO's in reële termen met slechts 5 procent gestegen.

Vanaf wanneer wordt een loonspanning ongezond groot? Met afgunst heeft die vraag niets te maken. Met fairness en duurzaamheid wel.

En alles is relatief. 3 miljoen salaris mag dan wel een zeer stevig bedrag zijn, het verzinkt in het niets bij sommige bedragen die (groot)aandeelhouders opstrijken, vaak dankzij het werk van die managers. Ook in de wereld van fondsbeheerders en private-equitytoppers circuleren veel hogere bedragen.

Het is de waardecreërende CEO's gegund. Met een afgunstcultuur bereik je niets. Maar er zijn wel enkele essentiële voorwaarden aan verbonden. Die zijn helaas lang niet altijd vervuld.

Eén. Een CEO moet een duurzame strategie kunnen uitzetten en uitvoeren voor een lange termijn. Een aantal beursgenoteerde bedrijven pompt de resultaten op korte termijn op. Managers die op basis van de kortetermijnstrategie 'take the money and run' langs de kassa passeren, horen die miljoenen niet te verdienen.

Topsalarissen moet je afstemmen op meer dan de brutobedrijfswinst alleen. Wie dat negeert, moet niet komen huilen als het volk in opstand komt of een extreem bolletje inkleurt bij de stembusgang.

Twee. Stevig, zelfs zeer stevig vergoed worden voor goede resultaten en grote verantwoordelijkheden, daar is niets mis mee. In remuneratiepakketten zitten echter vaak ook nog altijd zeer gulle ontslagpremies en parachutes. Dat is een aberratie. De lonen moeten niet worden geplafonneerd, de parachutes des te meer. Beloon werken in plaats van niet-werken.

Drie. Miljoenenvergoedingen voor CEO's zijn maar te verantwoorden als elke werknemer, op elk niveau in het bedrijf, een fatsoenlijk loon naar werken krijgt. Bij AB InBev verdient de topman 208 (!) keer meer dan de minst betaalde werknemer. Vanaf wanneer wordt een loonspanning ongezond groot? Met afgunst heeft die vraag niets te maken. Met fairness en duurzaamheid wel.

Emmanuel Macron

Vrijdag dropte de Franse president Emmanuel Macron het voorstel dat de salarissen van topmanagers Europees geplafonneerd moeten worden. Een nogal doorzichtige move om kiezers uit het extreemlinkse Mélenchon-kamp te lokken die weinig kans op slagen heeft. Maar hij raakt wel een maatschappelijke snaar op een moment dat de woede van de gilets jaunes zich heeft uitgebreid tot kopzorgen over koopkracht in brede lagen van de bevolking.