Als ie maar geen politicus wordt

Welke jonge talenten gaan in hemelsnaam nog kiezen voor een carrière in de politiek? In plaats van jonge talenten naar de politiek te stuwen, wordt de afkeer nog maar eens versterkt.

Het onbegrip bij de burgers over de pensioenextra's van de parlementsleden valt met geen pen te beschrijven. De affaire is aan de kaak gesteld door de PVDA, met een TikTokkende voorzitter Raoul Hedebouw die met een zakkenvullersgebaar aan jongeren uitlegt hoe politiek rijmt op kassa! kassa! Het dossier, dat al twee maanden lang almaar uitdijt, geeft nog maar eens een serieuze knauw aan het vertrouwen in de politiek.

In eerste instantie omdat de politiek zelf gezondigd heeft tegen twee basisregels. Jaren geleden werd in alle stilte door parlementsleden van alle kleur een pensioenverhoging bovenop het wettelijke plafond (de wet-Wijninckx) goedgekeurd zonder dat daar ook maar een haan naar kraaide. Dat roept vragen op.

Dat de voorzitster van het Vlaams Parlement vorige week nog verklaarde dat ze niet op de hoogte was, terwijl ze op zijn minst verondersteld mag worden het statuut van haar eigen huis te kennen, roept nog meer vragen op. Er mag dan niets onwettigs zijn gebeurd, er is wel een loopje genomen met een basisregel van transparantie. Volksvertegenwoordigers die een mandaat van de burger krijgen, moeten tegenover diezelfde burger volledig transparant zijn over hun volledige vergoeding, inclusief pensioenrechten, onkosten- en uittredingsvergoedingen, enzovoort.

Even gevoelig is dat de politiek zich pensioenprivileges gunt op een moment dat de betaalbaarheid van de pensioenen centraal staat in de politieke discussie. Maak geen uitzonderingen voor jezelf op wetten of plafonds die je anderen oplegt. Dat deed de politiek wel door de wet-Wijninckx naast zich neer te leggen. Dat de politiek dat eigenlijk niet oorbaar vond, valt af te lezen aan de snelheid waarmee de parlementen deze week in 48 uur tijd beslisten die extra pensioenbonus af te schaffen.

Toch is het probleem niet dat de politiek te veel wordt betaald. Het politiek bedrijf heeft zeer zeker nood aan hervormingen. Er stroomt buitensporig veel geld naar politieke partijen via een veel te royale wet op de partijfinanciering. Ook in het aantal parlementsleden kan worden gesnoeid, ja zelfs in het aantal parlementen. Dan kom je al bij een serieuze staatshervorming uit.

Dat allemaal wel. Maar dé politici worden niét te veel betaald. Een vertegenwoordiger des volks heeft in een parlementaire democratie een bijzondere verantwoordelijkheid. De hele samenleving verdient het om door goede politici bestuurd te worden. De drijfveer van civil servants is hopelijk iets anders dan het geld dat aan een mandaat vasthangt. Het is echter maar normaal dat het dragen van een grote verantwoordelijkheid ook goed - én transparant!- vergoed wordt. Trouwens, een premier of minister-president verdient makkelijk tien keer minder dan de CEO van een Bel20-bedrijf.

Sterke politici die moedige en goede beslissingen nemen en een langetermijnbeleid uitstippelen dat antwoorden biedt op zeer complexe maatschappelijke problemen, zijn hun geld meer dan dubbel en dik waard.

Bloedarmoede

Een samenleving heeft de politici die ze verdient. De bloedarmoede in de Belgische politiek is de jongste jaren een almaar groter probleem geworden. Jonge high potentials worden afgeschrikt door het beeld van een systeem dat vastzit, van een circus waarin je niets nog kan realiseren. Het lijken kneusjes die nog kiezen voor de politiek. De schandaalsfeer over de pensioenen van de politici heeft dat alleen versterkt.