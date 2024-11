Het Waalse softwarebedrijf Odoo scheert wereldwijd hoge toppen. Dat verbluffende voorbeeld houdt ook een belangrijke taak in voor de nieuwe regering in spe: meer Odoo's creëren in plaats van ze te fnuiken.

Het verhaal van de ondernemer Fabien Pinckaers - vrank en vrij, alle poeha is hem compleet vreemd - leest als een American dream. Pinckaers ging op zijn twaalfde mee met zijn vader naar een informaticabeurs en zei: 'Dat kan ik ook', toen een verkoper aan zijn vader een programma wou slijten. Hij knutselde het voor zijn vader, en vervolgens voor diens vrienden. Aan de universiteit had hij al verschillende 'zakelijke projecten', waaronder Odoo. Met dat bedrijf ging het verschillende richtingen uit en was het jarenlang vechten om te overleven. Tot hij met zijn team de goudader vond om software voor bedrijfsprocessen in een freemium-model (het gros van de software is gratis, voor 10 à 20 procent van de pakketten vraagt hij een licentieprijs) heel breed uit te zetten.

De rest is geschiedenis. Een van de eerste unicorns in ons land, techbedrijven die meer dan 1 miljard waard zijn. Een van de grootste rekruteerders. De Odoo-opensourcesoftware die wereldwijd ingang vindt als het ERP-platform (enterprise resource planning, wat bedrijven gebruiken om hun dagelijkse activiteiten aan te sturen) voor middelgrote bedrijven. Het werd een techparel. In 2020 en 2021 werden Pinckaers en Odoo op het Waalse schild gehesen als Entreprise de l'Année en Manager de l’Année. Odoo wordt vandaag op 5 miljard euro gewaardeerd en heeft de meest klinkende investeerdersnamen aan boord, van Google-moeder Alphabet tot Sequoia.

Comme un fou

Het is schitterend dat Wallonië, met een tragere economie, grotere werkloosheid, minder starters en minder succesrijke grote ondernemersverhalen, een scale-upondernemer in zijn rangen heeft die echt de wereld aan het veroveren is. Bier, chocolade en Odoo. Velen praten erover, weinigen doen het. Pinckaers is een koppig genie dat is blijven ondernemen en zich comme un fou altijd maar op de verbetering van zijn product gestort heeft. Hij verdient en krijgt vandaag respect en applaus.

We hebben net meer Odoo's nodig, niet minder, om er Wallonië en dus ook België mee bovenop te helpen. Laat een nieuwe regering dat niet fnuiken met contraproductieve nieuwe taksen of maatregelen, bijvoorbeeld op vlak van auteursrechten, optiesystemen of een te hoge meerwaardebelasting.

Toch moeten overheden, banken, eerdere investeerders, bestuurders en politici die vandaag applaudisseren, misschien ook even nederig in eigen boezem kijken. 'Er ging 15 jaar knokken vooraf aan onze doorbraak, ik heb vaak aan de rand van het faillissement gestaan', vertelde Pinckaers twee jaar geleden aan De Tijd. Bestuurders die niet meewilden, investeerders of banken die afhaakten, overheden die te stug waren. Het is ondanks, niet dankzij hen dat Odoo is blijven voortbestaan. Werknemers van het eerste uur werden vaker niet dan wel op tijd betaald, maar een harde kern is er altijd in blijven geloven.

Ook al rekruteert en opereert Odoo inmiddels meer en meer van buiten België, het bedrijf houdt de hoop levend dat het ondernemende geesten zullen zijn die België zullen redden. Ondanks de doom and gloom, veel slabakkende sectoren, de moeilijke rentecontext en geopolitieke gevaren die op de conjunctuur drukken. Vele Odoo's kunnen als private ondernemingen een dynamiek op gang brengen die Wallonië en dus ook België er mee bovenop helpen.

Laat een nieuwe regering dat niet fnuiken met contraproductieve nieuwe taksen of maatregelen, bijvoorbeeld op vlak van auteursrechten of optiesystemen of een te hoge meerwaardebelasting. We hebben net meer Odoo's nodig, niet minder.