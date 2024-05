Europa mag zich niet door China uit verband laten spelen

Europa is minder naïef geworden tegenover China, en dat ergert Peking. Maar het moet mogelijk zijn een nieuw evenwicht te vinden in de economische relaties tussen beide.

De rode loper lag zondag uitgerold op de Parijse luchthaven Orly voor de Chinese president Xi Jinping die een tweedaags bezoek aan Frankrijk brengt. Het is zijn eerste reis naar Europa sinds 2019. Het sentiment tegenover China is intussen helemaal omgeslagen. Enthousiasme heeft plaats gemaakt voor argwaan.

Europa verdenkt China ervan met gesubsidieerde producten Europese concurrenten uit de markt te willen duwen, en met de overname van Europese bedrijven de strategisch onafhankelijkheid van Europa te ondergraven. Het gaat zover dat in de ogen van sommigen alles wat uit China komt bij voorbaat verdacht is.

Als ze mekaar met invoerheffingen om de oren gaan slaan, worden ze daar beide niet beter van. China is de derde grootste afzetmarkt voor Europese bedrijven. Onder meer de Duitse autoconstructeurs en de Franse cognacmakers doen daar goede zaken. Omgekeerd is het voor China van belang de toegang tot de Europese markt te behouden.

Europa kan die hefboom uitspelen, als het zich opstelt als één blok tegenover China. Daar knelt het schoentje. In zijn gesprekken met Xi Jinping zal Macron wellicht vooral de Franse economische belangen verdedigen. Net zoals de Duitse bondskanselier Olaf Scholz de Duitse kaart heeft getrokken bij zijn bezoek aan Xi Jinping in Peking vorig maand.

Europa treedt op in gespreide slagorde. In plaats van de krachten te bundelen om internationaal sterker te staan, vechten de lidstaten van de Europese Unie onderling een economisch robbertje en subsidie-oorlogje uit. Ze vergeten dat de echte tegenstander niet in eigen rangen zit, maar daarbuiten.

Dat maakt het voor China natuurlijk een stuk gemakkelijker. Het speelt dan ook graag in op die Europese verdeeldheid. Na zijn bezoek aan Frankrijk trekt Xi Jinping nog naar Hongarije. Ook een lidstaat van de Europese Unie, maar nogal eigengereid en altijd bereid de koers te betwisten die in Brussel uitgestippeld wordt.

Doet Europa nogal moeilijk over Chinese investeringen, Hongarije zet de deuren er voor open. Vorig jaar was China de grootste buitenlandse investeerder in het land van Viktor Orban. Dat kon al kleppers als BYD, bouwer van elektrische voertuigen, en batterijenproducent CATL binnenhalen. In Boedapest wordt écht de rode loper voor Xi Jinping uitgerold. En het paard van Troje binnengerold?