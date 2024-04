Kan EnergyVision het energietrauma helen?

De ondernemers Maarten Michielssens en Marc Coucke bestormen de energiemarkt met een prikkelend aanbod. Helpen zij een consument die dolgedraaid werd door de energiecrisis van zijn trauma af?

Zonne-energie tegen een betaalbare prijs die tot tien jaar vastligt, zonder dat de klant zelf enkele duizenden euro’s in de panelen moet investeren. Met die belofte wil het Vlaamse energiebedrijf EnergyVision de consument verleiden, en snel. Het komende jaar wil het bedrijf al 25.000 installaties doen. Het aanbod klinkt aantrekkelijk, maar is het dat ook?

De grote lijnen die CEO Maarten Michielssens en investeerder Marc Coucke maandag schetsten, lijken op het eerste zicht verdienstelijk. Wie geen al te groot elektriciteitsverbruik heeft, op zoek is naar een voorspelbaar tarief en zich geen eigen zonne-installatie kan veroorloven, heeft er in een weliswaar drukbezette markt maar met soms weinig transparante en veel variabele formules een alternatief bij.

Ook de manier waarop EnergyVision een zwakte in zijn eigen businessmodel probeert te counteren is inventief. Alle producenten van groene energie kampen op dagen met veel zon en/of wind met overschotten die ze aan de straatstenen niet kwijt kunnen. Bovendien leidt het tot stevige stress voor het elektriciteitsnet. EnergyVision probeert van dat probleem een business te maken: het wil die overschotten doorsluizen naar een consument die ervoor wil betalen.

EnergyVision verdient krediet als het erin slaagt de vraag naar en het aanbod van stroom beter in balans te brengen.

Voorlopig lost het bedrijf vooral een probleem voor zichzelf op. Maar als EnergyVision er ook in zou slagen de vraag naar en het aanbod van stroom beter in balans te brengen - bijvoorbeeld door klanten korting te geven als ze op het 'juiste moment' verbruiken - verdient het daarvoor krediet. Achter de schermen breken energieproducenten, distributeurs en netbeheerders zich het hoofd over hoe ze het elektriciteitsnet zonder infarcten richting massale elektrificatie kunnen loodsen. De uitdagingen zijn groot: de capaciteit moet fors omhoog, het aanbod is onvoorspelbaar door de toevloed (of net niet) van groene energie en de consument is weleens nukkig.

In een ideale wereld stemt die laatste zijn elektriciteitsverbruik af op de momenten waarop veel geproduceerd wordt, maar daar zijn we nog lang niet. Veel consumenten zijn dolgedraaid door de energiecrisis en afgestompt door een aantal debacles: fout gelopen groepsaankopen, onterecht aangerekende hoge voorschotten, een weinig transparante factuur die met de jaren ook een verkapte belastingbrief werd, krakkemikkige communicatie over de digitale meter... Zelfs de financiële prikkel van het capaciteitstarief duwt voorlopig weinig klanten in de richting van een efficiënter energieverbruik.

Of EnergyVision vraag en aanbod effectief beter kan matchen, valt nog te bezien. Of het een vermoeide consument van een deel van zijn energietrauma afhelpt, zal afhangen van de helderheid van zijn aanbod. Hoe goedkoop is goedkoop als de prijs voor groene energie blijft dalen? Hoe hard bijt de variabele component die nog altijd in de EnergyVision-formule vervat zit? Tegen welke prijs neemt het bedrijf de zonnepaneleninstallatie van de klant terug over, als die van leverancier switcht? De angel zit in de kleine lettertjes.