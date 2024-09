Wie zorgt voor de economische motor in Vlaanderen?

Het Vlaams regeerakkoord zet fors in op onderwijs en welzijn, met meer middelen. Als het over langetermijnvisie en concrete maatregelen gaat om de economische motor niet te laten stilvallen, blinkt het akkoord uit in vaagheid.

Habemus een Vlaams regeerakkoord, 'Samen werken aan een warm en welvarend Vlaanderen'. Op 203 bladzijden gaan N-VA, Vooruit en CD&V op diverse thema's erg tot in het detail in het opsommen van wat er allemaal bijkomt. Dat behelst (terechte) noden in kerntaken als de ouderen- en gehandicaptenzorg, kinderopvang, het versterken van scholen tot een meer structurele aanpak van armoede.

Het is goed dat een regio als Vlaanderen prioriteit geeft aan een beter onderwijs én dat voor kwalitatieve kinderopvang, ouderen- en gehandicaptenzorg meer inspanningen worden geleverd. Al zal de grote uitdaging daar zijn om met die grote sloef extra middelen ook efficiënter aan de slag te gaan.

Ook op zeer uiteenwaaierende andere domeinen dan welzijn en onderwijs, is de tekst uitvoerig over wat er allemaal bijkomt. Een kleine bloemlezing aan zaken waar de komende vijf jaar extra overheidsgeld naar stroomt: extra financiering voor de vrt, fors meer publieke zwembaden, een finse piste over heel Vlaanderen, of nog naar 'assertieve campagnes' die impulsaankopen van huisdieren moeten verminderen, enzovoort. Voorts is er een apart punt gewijd aan pakweg de visie op 'cruisetoerisme' of op circussen. De ene kerntaak is de andere niet.

Het ziet ernaar uit dat Vlaanderen met de N-VA op kop vooral naar het federale niveau kijkt om economie, fiscaliteit en arbeidsmarkt beter te laten draaien. Het niveau dat nota bene aankijkt tegen een (gezamenlijk) begrotingstekort van 30 miljard.

Deze tekst komt er op een moment dat de Vlaamse economie en zeer in het bijzonder het industriële weefsel erg onder druk staat. De hoofdstukken die daarover gaan, zijn veel vager. Het akkoord begint veelbelovend met het voornemen om de productiviteit en de concurrentiekracht te versterken, om strategische sectoren te ondersteunen, en de economische toekomst 'in eigen handen' te nemen.

Maar hoe dat dan wel zal gebeuren? Economische steunmechanismen en subsidies zullen 'kritisch worden bekeken en bijgestuurd'. Maar welke visie komt er in de plaats? Hoe gaat de Vlaamse regering nu echt haar steentje bijdragen op het vrijwaren van de toekomst van de Vlaamse industrie en het vereenvoudigen van het kader (vergunningen, administratie...) om nog te kunnen ondernemen in Vlaanderen? Daar blijft de Vlaamse hardwerkende, ondernemende burger op z'n honger zitten. Of wat dacht u van 'Het vergunningsbeleid moet voldoende dynamisch zijn om out of the box te denken en meer experimenteermogelijkheden voor ondernemers te voorzien"'(sic). Alleen over onderzoek en ontwikkeling en de hervorming van de VDAB wordt het iets concreter.

Extra brandstof

Toch is er globaal genomen één kernvraag die opborrelt uit dit akkoord van 200 bladzijden. Kwalitatiever onderwijs en meer geld voor een warmer Vlaanderen inzake welzijn zijn terechte prioriteiten, maar hoe gaat de Vlaamse regering met de bevoegheden die ze wel heeft, de sputterende economische motor extra brandstof geven? Een jobbonus wordt afgeschaft, een doelgroepenkorting ook, en daar zijn goede redenen voor. Maar wat komt er in de plaats? Het ziet ernaar uit dat Vlaanderen met de N-VA op kop vooral naar het federale niveau kijkt om economie, fiscaliteit en arbeidsmarkt beter te laten draaien. Het niveau dat nota bene aankijkt tegen een (gezamenlijk) begrotingstekort van 30 miljard.