Covid-21-herkansing

Wat vrijdag op het Overlegcomité op tafel ligt, leest als een laatste kans om de eindejaarsfeesten te redden of te verhinderen dat een deel van de samenleving alsnog op slot moet.

'Zal dit volstaan?', luidde de grootste vraag na het Overlegcomité van vorige week woensdag. De coronamaatregelen die premier Alexander De Croo (Open VLD) toen voorstelde, waren redelijk, evenwichtig en nodig. Maar volstonden ze?

Nog geen week later kennen we helaas het antwoord. Het dagelijkse aantal besmettingen is in een week met de helft gestegen naar 16.000. De positiviteitsratio is naar 15,7 procent gesprongen, meer dan drie keer de alarmdrempel die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert. Het aantal ziekenhuisopnames, ook op de intensieve zorg, is in een week met een vijfde gestegen.

Het is daarom logisch dat het Overlegcomité vrijdag alweer bijeenkomt. Ook andere landen verstrengen hun maatregelen, terwijl België de coronakoploper is in West-Europa. Burgemeesters beginnen zelf evenementen te annuleren. Gouverneurs beginnen ze te verbieden. Bedrijven en organisaties hebben intussen zoveel feestjes en netwerkmomenten geannuleerd dat de eventsector al in een halve lockdown zit.

De druk neemt ook elders toe. De contactopsporing kan niet meer volgen. Het testen botst op zijn limieten. Huisartsen worden overstelpt. Op de intensieve zorg is de ruimte voor nog meer coronabedden stilaan opgebruikt.

Tegen die achtergrond ligt een nieuw pakket maatregelen op tafel, waarover het Overlegcomité vrijdag beslissingen neemt. Cafés en restaurants zouden opnieuw om middernacht dicht moeten. Nog in de horeca zou je maximaal met vier aan tafel mogen. Het nachtleven zou grotendeels op slot gaan. Indoor sporten zou zonder publiek moeten. Winkelen zou alleen moeten.

De lijn van de beslissingen van vorige week wordt doorgetrokken. Wat vooral opvalt, is hoe - op het nachtleven en de eventsector na - geen enkele winkel, café of andere onderneming wordt gesloten. Hetzelfde geldt voor de scholen. Tenzij quarantaines het onmogelijk maken blijven kinderen in de klas les volgen.

Dit is een poging om te proberen samen te leven met het virus, zonder het openbaar leven officieel stil te leggen. Dit is opnieuw een poging om met kleine stapjes vooruit het virus de baas te worden, zonder meteen grote offers te vragen van de bevolking.

Want pro memorie: we hadden in de strijd tegen corona ooit een avondklok voor iedereen, een lockdown voor niet-essentiële winkels, een verbod om naar je vakantiewoning te reizen, een maximumaantal knuffelcontacten in de privésfeer en afstandsonderwijs voor kinderen.

Het toont hoe de spelregels van de coronastrijd zijn veranderd. De chaos van het prille coronabeleid onder premier Sophie Wilmès (MR) heeft plaatsgemaakt voor een systematischer aanpak. Tegelijk heeft de gedachte aan het 'team van 11 miljoen' plaats geruimd voor een ruwer politiek debat, met het geweld na de betoging van afgelopen zondag als triest hoogtepunt.