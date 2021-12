Cultuurbetoging

Zodra meer duidelijkheid over Omikron het toelaat, zou de cultuur- en eventsector de eerste moeten zijn waar de coronamaatregelen gelost worden.

Enkele duizenden sympathisanten van de cultuursector betoogden zondag in een regenachtig Brussel tegen de nieuwe coronamaatregelen, waardoor bioscopen en theaterzalen weer dicht moeten. Volgens de manifestanten zouden de federale regering en de deelstaatregeringen die beslissing meteen moeten terug draaien.

De manifestanten hebben een punt dat in de nieuwe coronamaatregelen de cultuur- en evenementsector hard getroffen wordt, terwijl de meeste anderen gespaard blijven. Ze hebben ook een punt dat in de sector het voorbije jaar net zwaar is geïnvesteerd in ventilatie en andere veiligheidsmaatregelen. Een andere kritiek is dat de horeca wél mag open blijven en dus de willekeur regeert.

Toch zijn er verdedigbare argumenten achter de huidige beslissingen denkbaar. Zo blijft het relevant na te denken wat mensen doen als hen iets verboden wordt. Als ze niet meer op café of restaurant mogen tijdens de feestdagen, dreigt het risico dat er meer privéfeestjes worden gegeven. Die controleren zou dan weer leiden tot de herinvoering van de privé-bubbel en de groteske pogingen tot controle tot in de huiskamer daarop. Bij het sluiten van cultuurhuizen lijkt dat subsititie-effect kleiner.

Een tweede argument is de duidelijkheid en eenvoud. De voorbije twee jaar lag de overheid vaak onder vuur omdat de coronamaatregelen te complex waren. In die zin is het begrijpbaar dat voor de eenvoud werd gekozen: buiten kan nog van alles qua evenement, binnen niet meer.

Daarop verfijnen zou in principe kunnen, maar dan verschuift de discussie: waarom een cinema wel en een snookerzaal niet, ook al worden de spelers daar op afstand gehouden door een tafel van 3,5 meter lang? Waarom theaterzalen wél en goed geventileerde kerstmarkten niet? De kritiek van willekeur zou blijven.

Het derde argument dat pertinent blijft is de onzekerheid. We weten nog altijd veel te weinig over de omikron-variant, behalve dat hij bijzonder besmettelijk is. In die zin verdampt het argument dat de sector zich heeft voorbereid op het virus, want het virus is op een gevaarlijke manier besmettelijker geworden.

Net die mutaties maakt dat het coronabeleid tot nader order niet anders kan dan een knipperlichtbeleid zijn, ook al vreet dat aan het draagvlak bij de bevolking. De piek van dat ongenoegen werd dit weekend vertolkt door de cultuursector. Maar bij iedere andere beslissing zijn andere variaties op dat ongenoegen niet zo moeilijk te bedenken.