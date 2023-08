De vergeten hervorming

Terwijl het politieke debat in Vivaldi draait rond (het gebrek aan) hervormingen van de pensioenen, de fiscaliteit, de arbeidsmarkt en de begroting, mag de gezondheidszorg niet ondersneeuwen. Kan Frank Vandenbroucke in dit laatste jaar nog landen met enkele werven?

Nu de ministers uit vakantie terugkomen, lossen ze opnieuw enkele schoten voor de boeg om toch nog 'iets' te doen voor een fiscale hervorming, of gaat het over de begroting, de pensioenen of de arbeidsmarkt. Allemaal hervormingen waar Vivaldi tot nu muizen heeft gebaard.

Ondertussen is het politiek veel stiller over de gezondheidszorg. Nochtans is de noodzaak aan een transformatie daar minstens even groot.

Een mooi voorbeeld van de keuzes die zich opdringen, is die van de behandeling van migraine. Uit een onderzoek van De Tijd blijkt dat de jaarlijkse kostprijs van ziekteverzuim door migraine 1 miljard euro bedraagt. Dat cijfer is volgens specialisten nog een onderschatting, omdat migraine ondergediagnosticeerd is. Het goede nieuws is dat er in veel gevallen effectieve behandelingen zijn. Goed nieuws in de eerste plaats voor de patiënten, maar ook voor bedrijven en organisaties die minder medewerkers zien uitvallen. Het minder goede nieuws is dat het prijskaartje voor een behandeling - zo'n 500 euro per maand per patiënt - zeer stevig is.

De ziekenhuisfinanciering op een andere leest schoeien is een miljardenoefening die minister Frank Vandenbroucke moet rondkrijgen. Heel complex, met veel belangen van artsen, diverse overheden en sociale partners. Maar wel noodzakelijk.

Dat dwingt ons moeilijke keuzes te maken. Betaalt de overheid alle dure medicijnen terug voor iedereen? En waar moet dat geld vandaan komen? En morgen krijg je hetzelfde debat voor een andere aandoening waarvoor nieuwe medicijnen op de markt komen. En overmorgen voor nog een andere.

Gezondheidszorg is na de sociale bescherming (pensioenen, werkloosheid...) de grootste uitgavenpost van de overheid, in 2021 goed voor 43 miljard van de 278 miljard euro uitgaven. Gezondheidszorg slokt 15 procent van alle overheidsuitgaven op, hoger dan het Europese gemiddelde.

Toen tijdens en na de coronacrisis goed zichtbaar werd hoezeer de zorg op haar tandvlees zat, werd extra geld uitgetrokken om verpleegkundigen en zorgberoepen beter te betalen. Terecht. Zorg is een absolute kerntaak en door de vergrijzing zal de vraag alleen maar stijgen. Alleen is extra geld voor gezondheidszorg lastig tegen de achtergrond van een ontsporende begroting.

Niet toevallig heeft de PS deze week tijdens haar 'université d'été' een grotere basisfinanciering voor de sociale zekerheid als thema geagendeerd. Maar met alleen maar meer uit te geven lopen we financieel tegen een muur.

Het zal vooral zaak zijn de euro's in de gezondheidszorg efficiënter te besteden. Voor de regionale samenwerking van ziekenhuizen zette minister Maggie De Block (Open VLD) een en ander in werking. Maar het werk van de ziekenhuishervorming is verre van af. De financiering waarbij artsen-specialisten via afdrachten het ziekenhuis mee financieren, is helemaal scheefgetrokken. Die financiering op een andere leest schoeien, is een miljardenoefening die minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) moet zien rond te krijgen. Heel complex, met veel belangen van artsen, diverse overheden en sociale partners. Maar wel erg noodzakelijk.

Bij het ingaan van het laatste jaar van deze regering is wat meer urgentie van de hele Vivaldi-regering om die 'vergeten hervorming' vaart te geven meer dan nodig.

Enkele stappen zijn al gezet, maar de specialisaties moeten nog meer geconcentreerd worden in bepaalde ziekenhuizen. Niet elk ziekenhuis kan alles doen, ook al is het verzet van sommige artsen hardnekkig. Technische overconsumptie moet worden tegengegaan. Het beleid rond geneesmiddelen in ziekenhuizen zou Vandenbroucke onder de loep nemen, net als klinische labo's en medische beeldvorming. Kan hij ook landen?