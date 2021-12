Een dienst aan de gemeenschap

De Vlaamse plannen voor een gemeenschapsdienst zijn goed, maar de valkuilen zijn groot. Aandacht voor de details en een snelle evaluatie - met eventueel een bijsturing - zullen daarom nodig zijn.

Laat de 70.000 Vlamingen die al langer dan twee jaar naar werk zoeken tot twee dagen per week gemeenschapsdienst doen. Maximaal een halfjaar lang. En laat hen voor dat werk 1,3 euro per uur bijverdienen boven op hun werkloosheidsuitkering. Zo wil de Vlaamse regering langdurig werklozen aan de slag krijgen. Over de details wordt nu overlegd met de vakbonden, de werkgevers en de lokale besturen.

Het plan ligt gevoelig. De socialistische vakbond zei in 2019 al dat de lijn tussen gemeenschapsdienst en dwangarbeid dun is. Buitenlandse voorbeelden leren dat het niet altijd de 'silver bullet' is om wie lang van de arbeidsmarkt weg is er weer op te krijgen. En sommigen vrezen dat gemeenschapsdienst stigmatiserend kan werken voor wie ertoe verplicht wordt.

Toch zijn er goede redenen om het in te voeren. De belangrijkste reden ligt in het grote idee achter de sociale zekerheid. Die is een verzekering voor wie niet kan werken vanwege ouderdom, ziekte, zwangerschap of ontslag. Wie in dat geval verkeert, krijgt van de overheid een verzekering tegen het inkomensverlies: een uitkering.

De keerzijde van de medaille is dat wie jong en gezond is gevraagd wordt opnieuw werk te zoeken na een ontslag. Het is in de sociale zekerheid de ultieme vorm van solidariteit: wie jong en gezond genoeg is om te werken, wordt geacht dat te doen en daarna belastingen en sociale bijdragen te betalen. Dat geld dient voor de uitkeringen van wie niet kan werken.

Soms loopt die zoektocht naar een job makkelijk, soms loopt hij voor geen meter. Hoe langer het niet lukt, hoe lastiger het doorgaans wordt het tij te keren. Gemeenschapsdienst kan daarbij helpen. Al is het maar omdat we vaak op ons best zijn als we werken. We doen iets wat belangrijk genoeg is om gedaan te worden, kunnen daar beroepstrots door ontwikkelen en hopelijk van anderen ook respect krijgen.

Het moet mogelijk zijn de valkuilen van de gemeenschapsdienst te vermijden. Door de details goed door te spreken met de vakbonden en werkgevers. En door de lokale besturen de regie van de gemeenschapsdienst te geven.

Ook qua sociale vaardigheden is een job belangrijk. We werken samen met anderen, staan op tijd op en zijn doorgaans beleefder. Vaak kleden we ons zelfs beter. Zeker voor wie er lang uit is, is het niet onbelangrijk al die sociale vaardigheden weer met meer regelmaat te onderhouden.

Uiteraard zijn er valkuilen. Het kan niet de bedoeling zijn langdurig werklozen op te sluiten in een statuut dat alleen zin heeft als een tijdelijke opstap naar iets beters. Om respect van anderen te krijgen zou het goed zijn dat de gemeenschapsdienst nauw aansluit bij vrijwilligerswerk en andere lokale opdrachten. En het zou naïef zijn te denken dat plots alle openstaande vacatures plots wel ingevuld raken.