Een leeglopende Brusselse energiemarkt

Net zoals te veel belastingen de belastinginkomsten kunnen doden, kan ook te veel consumentenbescherming uiteindelijk de consument hinderen, leert het vertrek van Octa+ uit de Brusselse energiemarkt.

De schok van de hoge gasprijzen blijft maar nazinderen. Nadat de Vlaamse Energieleverancier en het Luikse Energy2Business failliet gegaan zijn en kleinere spelers aan consumenten tijdelijk contracten met een vaste prijs weigeren, trekt het Brusselse Octa+ zich nu terug uit de Brusselse markt.

Het is een beslissing die pijn moet doen voor een bedrijf dat in 1885 werd opgericht en nog altijd deels in handen is van de Brusselse familie Rigo. Zakendoen is niet zonder emotie, maar op het einde wegen de financiële argumenten nu eenmaal altijd zwaarder.

Het blijft daarbij contra-intuïtief dat energiebedrijven net in de problemen komen als hun klanten veel moeten betalen. Dat het toch gebeurt, is omdat die klanten hun rekening aflossen via vaste voorschotten waarin sterke prijsstijgingen nog niet worden verrekend. Dat gebeurt pas bij de jaarlijkse afrekening.

Door de schok op de gasmarkt zijn energiebedrijven een bank geworden. Ze schieten de hoge factuur voor gas voor, blijven ondertussen leveren en rekenen pas later af. Dat maakt dat best wat kapitaal nodig is om dat aan te kunnen. In het geval van de Vlaamse Energieleverancier was dat ontoereikend.

Bij Octa+ speelt iets anders: door de hoge prijzen betalen meer klanten de facturen niet. Dat is problematischer in Brussel dan elders omdat de consumenten er harder beschermd worden bij wanbetaling. De leverancier kan niet zomaar de energiekraan dichtdraaien maar kan evenmin aan zijn geld.

Minder keuze

Opnieuw gebeurt dan iets dat tegen de intuïtie ingaat. Octa+ trekt zich nu terug uit de Brusselse markt, waar om dezelfde reden sowieso al minder spelers actief waren. Het gevolg is dat de Brusselse consument minder keuze heeft dan elders in het land, de concurrentie er minder speelt en de leveranciers bijgevolg minder druk ondervinden om hun prijzen laag te houden.

Het is een variant op het adagium dat 'too much taxes kill taxes'. Te hoge belastingen op bepaalde activiteiten leiden ertoe dat mensen het niet meer de moeite vinden die activiteiten uit te voeren, waardoor de fiscale opbrengsten kelderen. In dezelfde logica kan een te rigide consumentenwetgeving ertoe leiden dat de markt leegloopt en de consument geen keuze meer heeft.

Complex stukje beschaving

Die markt is een complex stukje beschaving. Ze staat niet ten dienste van de bedrijven, maar van de consument. Net omdat die het beste product aan de beste prijs kan kiezen worden de aanbieders van die producten tegen elkaar uit gespeeld. En het werkt maar als de spelregels goed zitten.

Uiteraard stopt daar het verhaal niet en is ook een sociaal beleid nodig voor wie de energiefactuur niet kan betalen. Maar van de 247 miljard euro die alle overheden in ons land in 2019 samen spendeerden ging 92 miljard euro naar sociale bescherming. Nog eens 36 miljard ging naar gezondheid. Dat maakt dat de helft van de overheidsuitgaven een sociale uitgave is.