Dat een proces twee decennia kan aanslepen, is een rechtsstaat onwaardig. Een correcte rechtspraak binnen een redelijke termijn is een kerntaak van de overheid.

Het Gentse hof van beroep heeft vrijdag zes voormalige bestuurders van de in 2001 over de kop gegane spraaktechnoloog Lernout & Hauspie veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 655 miljoen. Daarmee valt het doek over een van de beruchtste bedrijfsprocessen in Vlaanderen.

Twintig jaar hebben de gedupeerden moeten wachten op deze uitspraak. Twintig jaar. Overigens: niet dat er iets meer in zit dan een symbolische vergoeding. Het doet denken aan andere megaprocessen die al even tergend traag vorderden, zoals het proces tegen de vetsmelter Verkest (dioxinecrisis in 1999), Arco of de zaak-Fortis, die vorig jaar door verjaring met een sisser afliep.

Die tergend lange termijn dreigt amper nog verontwaardiging op te wekken. Dat Dame Justitia er niet in slaagt dergelijke processen binnen een redelijke termijn af te handelen, is nochtans nefast voor het rechtsgevoel in onze democratie. Het ene rechtssysteem is natuurlijk niet zomaar vergelijkbaar met het andere. Maar toch even ter vergelijking. In datzelfde najaar van 2001 ging in de VS de energiereus Enron na een financieel schandaal over de kop. Daar vond het proces na zes maanden plaats. Of neem de afhandeling van Fortis, een Nederlands-Belgische kwestie. Ook daar is het verschil in efficiëntie en snelheid tussen de twee landen opmerkelijk.

Het gaat niet alleen over de werking en efficiëntie van Justitie op zich. Er schort ook iets aan de wetgevende macht en de kwaliteit van de wetgeving.

Justitie is niet alleen in het bedje van megaprocessen ziek. Ook veel eenvoudiger rechtszaken van burgers slepen veel te lang aan, vaak met persoonlijke drama's tot gevolg.

De toestand is zelfs zo 'hopeloos maar niet ernstig' dat Justitie geen idee heeft van hoe groot de gerechtelijke achterstand juist is. Talloze ministers van Justitie beloofden die weg te werken. Zo ook minister Vincent Van Quickenborne (Open VLD), die deze week liet weten dat hij vanaf 1 januari de achterstand bij onze rechtbanken en hoven gaat opvolgen en dat daarvoor eerst een meting moet gebeuren.

Lees meer Justitie gaat eindelijk haar achterstand meten

Dat wegwerken van die achterstand is een sisyfusarbeid van een veel te log apparaat. Maar zolang men die alleen bekijkt als een probleem van de werking en efficiëntie van Justitie op zich, zal het gemorrel zijn in de marge. Er schort ook iets aan de wetgevende macht en de kwaliteit van de wetgeving. Die is te vaak van een ondermaats niveau, te complex en te dubbelzinnig. Zijn er nog parlementsleden die in staat zijn zo'n werf op te zetten?

Jo en Pol

Het zal de zaak van 'Jo en Pol' niet meer maken. De twee ondernemers lieten met een gedurfd en visionair techproject een nieuwe wind door ondernemend Vlaanderen waaien, met een notering op Nasdaq als kroon op het werk. Het ontaardde evenwel in een web van financiële fraude. Een trauma voor de belegger en een drama voor het leven voor de twee.

Jammer is dat door het L&H-trauma jaren het kind met het badwater werd weggegooid. Vlaamse investeerders waren lang wars van kapitaalverschaffing voor risicobedrijven en techverhalen met ambities die verder reikten dan de kerktoren. Gelukkig is dat veranderd.

Jammer is dat daardoor jaren het kind met het badwater werd weggegooid. Vlaamse investeerders waren door het trauma lang wars van kapitaalverschaffing voor risicobedrijven en techverhalen met ambities die verder reikten dan de kerktoren.

Gelukkig is dat veranderd. Getuige daarvan unicorns als Collibra, de interesse van particuliere beleggers voor biotechbedrijven van eigen bodem of de grote boom in Vlaamse investeringsfondsen, die wel geleerd hebben niet te veel eieren in één mand te stoppen.