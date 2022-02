Einde van een naïef tijdperk

Met de waanzinnige invasie in Oekraïne maakt Vladimir Poetin een einde aan een tijdperk waarin we dachten dat we economische belangen konden scheiden van strategische en geopolitieke.

Ruim twintig jaar deelt Vladimir Poetin al de lakens uit in Rusland. Even zolang al krijgen de Europese leiders, altijd maar in crescendo, waarschuwingen over zijn rücksichtslose aard. Interne tegenstanders werden geliquideerd of opgesloten. Dissidenten werden vergiftigd, kritische journalisten vermoord, dictatoriale regimes vriendelijk geruggensteund, van de Syrische president Bashar al-Assad tot de Volksrepubliek China. De Europese leiders én de bedrijven deden hun ogen toe.

Deze week beleefden we het voorlopig trieste hoogtepunt van die meedogenloosheid met de meticuleus voorbereide invasie in het al 30 jaar soevereine Oekraïne. Als we over de dreigementen van Poetin voor zo'n oorlog tot voor kort dachten dat de soep niet zo heet wordt gegeten als ze wordt opgediend, wat dan met zijn volgende dreigementen? In zijn logica kan hij zomaar een regering omverwerpen en in de plaats een stroman zetten, om daarna een ander territorium of een soevereine staat te annexeren. En wat met het dreigement dat landen die ook maar één helpende vinger uitsteken naar Oekraïne hun ergste nachtmerrie zullen beleven? En wat met de nucleaire dreiging? Niemand kan dat sinds deze week zomaar uitsluiten.

Vrijhandel kan een motor zijn voor democratisering en meer openheid. Maar niet overal, niet op een naïeve manier en niet ongebreideld. Het einde van die naïviteit is een immense uitdaging voor Europa als geheel. Dat is zeker zo voor België.

Al die tijd heeft Europa, met Duitsland op kop, de strategie gehanteerd om ondanks alle waarschuwingen economisch zoete broodjes te bakken met Rusland. Daardoor hebben we ons met handen en voeten gebonden afhankelijk gemaakt, vanuit de redenering dat in een geglobaliseerde wereld zakelijke belangen gescheiden konden worden van geopolitieke. Hoe minder beperkingen, hoe beter, geloofden we.

Aarzeling

Het kind mag niet met het badwater worden weggegooid. Vrijhandel kan een motor zijn voor democratisering en meer openheid. Maar niet overal, niet op een naïeve manier en niet ongebreideld. Het einde van die naïviteit is een immense uitdaging voor Europa als geheel. Dat is zeker zo voor België met een kleine, open economie die voor het overgrote deel afhankelijk is van export.

Want zelfs als het nog maar om beperkte economische sancties gaat, is er al een aarzeling. Premier Alexander De Croo verklaarde donderdag dat de Europese Unie met haar economische sancties nu moet bijten in plaats van te blaffen. Dat is nieuw. In de aanloop naar dit conflict was het zelfs geen blaffen, hooguit wat keffen. Omdat Europa koos voor dialoog en diplomatie, maar tegenover zich een schurk trof die lak heeft aan elke spelregel.

Met de finale van de Champions League die verhuist naar Parijs of de uitsluiting uit het Eurovisiesongfestival zal Poetin eens goed lachen, met de Nordstream 2-gaspijpleiding die ongebruikt blijft al iets minder. Voor veel burgerslachtoffers in Oekraïne komt het te laat. Als we evenwel het gevaar op een volgende agressieve zet van Poetin willen indijken, moeten we ook onze eigen economische strategie aanpassen en onze economische veiligheid aanscherpen, zoals de VUB-hoogleraar Jonathan Holslag met aandrang bepleit.

Een economische koude oorlog is een horrorscenario voor veel bedrijven. Het is ook een horrorscenario voor een exportgericht klein landje als België. Reden te meer om ons erop voor te bereiden, zonder naïviteit

We weten wat dat betekent: geen Antwerpse diamanten meer voor kapitaalkrachtige Russen, Rusland afkoppelen van het internationale betalingsverkeer dat via Swift in Terhulpen loopt en ook de gastankers die via Fluxys-terminals hier binnenkomen niet meer welkom heten.

Daar stopt het niet. Rusland en China vormen alsmaar meer één sterk blok. Het Leuvense chiponderzoeksinstituut Imec zal zich genoodzaakt zien de relaties met China op een laag pitje te zetten of kortweg te schrappen.