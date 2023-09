1 september is niet alleen een alarmmoment voor het lerarentekort. Het gebrek aan mankracht veroorzaakt ook een uitslaande brand bij justitie, met kwalijke gevolgen voor de rechtsgang in ons land.

Zevenduizend driehonderd en zeven. Zoveel gerechtelijke dossiers werden in Brussel vorig jaar geseponeerd, louter en alleen omdat het gerecht besliste ze te laten gaan wegens te weinig recherchecapaciteit. Als het van procureur-generaal Johan Delmulle afhangt, worden dat er nog veel meer. Hij vraagt dat niet alleen in financieel-economische dossiers een triage vooraf gebeurt, waardoor sommige zaken niet meer behandeld worden. Maar ook dat het systeem wordt uitgebreid naar andere vormen van criminaliteit, vooral het exploderende aantal drugszaken.

Criminaliteit niet meer behandelen, werkt ondermijnend. Georganiseerde straffeloosheid is een slag in het gezicht van alle burgers die de regeltjes wel naleven.

De 1 septemberrede van Delmulle is de zoveelste alarmkreet over justitie. Nu zijn we de afgelopen jaren wel wat gewoon geraakt aan slecht nieuws over het gerecht. De kafkaiaanse voorbeelden van de afhandeling van Fortisgate, Lernout & Hauspie en de dioxinecrisis die decennia in beslag namen, sprongen in het oog. Maar evenzeer gaat het om tienduizenden minder mediatieke benadeelden die jaren moeten wachten voor nog maar een zaak op de rol komt.

De realiteit is dat het rechtsapparaat in Brussel (en daarbuiten, zij het in iets mindere mate) al jaren verzuipt. Fraudedossiers worden mismeesterd. Zaken van financiële criminaliteit worden aan de lopende band geseponeerd. De arbeidsmarktkrapte van de jongste jaren doet daar nu nog een flinke schep boven op, waardoor wegens 'opportuniteitsredenen' criminaliteit geen strafvervolging meer krijgt.

Parlementaire debatten, onderzoekscommissies, ronkende verklaringen van veel opeenvolgende ministers van Justitie, niets heeft het tij doen keren in Brussel. Integendeel, Delmulle citeert cijfers die aantonen dat het van kwaad naar erger gaat.

Wie puur pragmatisch redeneert, kan in het voorstel van Delmulle om nog meer zaken niet te behandelen de weg van het minste kwaad zien. Als het op een goede manier gebeurt, kunnen via een weging met een helikopteroverzicht doordachte prioriteiten worden gesteld en kan de beperkte groep speurders en parketmagistraten de aandacht besteden aan zaken die bij een eerste afweging het zwaarste wegen. In die zin is zijn voorstel allesbehalve dom. Er zijn nogal wat voorbeelden te geven van dossiers die achteraf zonde van de energie bleken.

Met zo'n georganiseerde straffeloosheid geeft een samenleving de vrije baan aan het gevoel van miskenning van een (benadeelde) burger die moet optornen tegen een apparaat dat hem niet hoort.

Maar justitie heeft meer nodig dan pragmatiek. Nu drugsgeweld en -problemen in Brussel, Antwerpen en daarbuiten almaar meer de pan uit rijzen, zou een derde van de zaken niet meer worden behandeld? Diefstallen, overvallen of andere vormen van criminaliteit straffeloos blijven? Door noodgedwongen voor zo'n pragmatiek te kiezen, geeft een samenleving de vrije baan aan het gevoel van miskenning van een (benadeelde) burger die moet optornen tegen een apparaat dat hem niet hoort.

De burgers worden al geconfronteerd met veel complexiteit, verandering, globalisering en onzekerheid. Een stevig juridisch kader en dito rechtsgang zouden een houvast moeten zijn. Dat houvast is er almaar minder.