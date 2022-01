Hallo, ik ben er even niet

Het recht op onbereikbaarheid voor de medewerkers mag er niet toe leiden dat een bedrijf of een overheidsdienst zelf op te veel tijdstippen onbereikbaar wordt.

Met de opmars van de 24 uursmaatschappij en -economie op almaar meer terreinen, het wijdverbreide gebruik van communicatiemiddelen als e-mail en smartphones in zowel werk- als privésituaties en de trend van thuis- of telewerken - ook op vraag van de overheid -, wordt het moeilijker een klare grens te trekken tussen werk en privéleven. Omdat de leidinggevenden de mogelijkheid hebben hun medewerkers op alle momenten met informatie, vragen of opdrachten te bestoken, op de laptop of de smartphone die ze van het werk hebben. Of omdat de medewerkers zelf geen harde scheiding maken tussen werk en privé.

Dat kan ertoe leiden dat werknemers almaar meer hun werk en de beslommeringen daar mee naar huis nemen. Het geeft extra stress en kan burn-outs veroorzaken. Het schaadt de werknemer, én de werkgever. Om dat gevaar te ondervangen is het idee ontstaan medewerkers het recht op onbereikbaarheid te gunnen, periodes waarin de werkgever hen met rust moet laten en ze - zonder verwijten of sancties te moeten vrezen - niet moeten antwoorden op werkgerelateerde berichten. De vakbonden dringen daar sterk op aan en de werkgevers zijn daar niet helemaal doof voor. In veel bedrijven bestaan daar al afspraken over.

Realiteit

Federaal minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) heeft een omzendbrief klaar die voorschrijft dat federale ambtenaren buiten de ‘normale’ werkuren niet gecontacteerd mogen worden door hun bazen, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden.

Het principe van een recht op onbereikbaarheid is verdedigbaar. Maar hoe ver moet het gaan? Er bestaan nog weinig rigide negen-tot-vijfjobs. De realiteit is dat de activiteit, economische en andere, ook buiten die uren plaatsvindt. De arbeidsorganisatie, in bedrijven én overheidsdiensten, is veel minder strak geworden, óók op vraag van de werknemers zelf, met glijdende en flexibele werktijden. Tegenover die grotere vrijheid voor de medewerkers mogen echter ook verplichtingen staan.

Afspraken over het recht op onbereikbaarheid voor de medewerkers worden het best op het niveau van elke afdeling of elk team gemaakt. Een one-size-fits-allmaatregel deugt hier niet.

Het is een kwestie van geven en nemen. Het moet immers ook voor bedrijven en organisaties, die actief zijn in een sterk geconnecteerde wereld, werkbaar blijven. Het recht op onbereikbaarheid voor de medewerkers mag er niet toe leiden dat het bedrijf of de overheidsdienst zelf op te veel tijdstippen onbereikbaar wordt.

Werkgevers moeten oog hebben voor het welzijn van hun werknemers, ze mogen niet verwachten dat die altijd voor hen paraat staan. Maar een absoluut recht op onbereikbaarheid voor de werknemers invoeren via een algemene wet, omzendbrief of cao is absurd.