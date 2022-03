Het failliet van de politieke besluitvorming

Het al maandenlange geflirt met een catastrofe in onze energiebevoorrading moet nu stoppen.

Vrijdag moest de regering in blessuretijd landen over onze toekomstige energievoorziening. Het ging hard tegen onzacht. Dus wordt naar dit weekend gekeken om alsnog te beslissen. Daarbij gaat het inmiddels om een veel uitgebreider pakket dan de al dan niet verlenging van twee kerncentrales. De bouw van gascentrales zal hoe dan ook nodig zijn. Een snellere transitie naar hernieuwbare energie ook. Betaalbaarheid ook.

Het is zoeken naar de goede kanten in dit zorgwekkende dossier. Dat regering na regering sinds de principiële beslissing van een kernuitstap in 2003 geen deftig plan heeft uitgewerkt, is een collectief schuldig verzuim.

Dat toenmalig premier Guy Verhofstadt (Open VLD) indertijd onbesuisd een zeer bedenkelijke deal heeft afgesloten waarbij alle beslissingsmacht over onze centrales in Parijs kwam te liggen - maar we hadden toch een golden share? - is ook verzuim. Dat de opeenvolgende premiers met Engie pax electrica's sloten en wijzigden en alle investeringszekerheden onderuithaalden, was een bijkomende complicatie. Dat de vorige regering mét de MR en de N-VA, de partijen die nu 'volle gas' gaan voor kernenergie, even goed verzuimd heeft een gedeeltelijke nucleaire verlenging op zijn minst voor te bereiden, heeft het dossier nog penibeler gemaakt.

Eedaflegging

Dat vervolgens bij de regeringsformatie van Vivaldi geen definitieve knoop werd doorgehakt, was alweer kicking the can down the road. Premier Alexander De Croo (Open VLD) werd er door insiders nochtans nog voor zijn eedaflegging meermaals voor gewaarschuwd dat onze bevoorradingszekerheid zorgwekkend zou worden en dat het al vijf na twaalf was. Dat hij niet sneller zijn hele regering heeft overtuigd van de absolute sense of urgency om A of B te beslissen, was ook een slechte zaak. Dat de Vlaamse regering spelletjes speelt met vergunningen, was verfoeilijk. Dat er vervolgens een oorlog nodig was voordat Groen en Ecolo toch overstag gingen om kernenergie niet volledig te bannen, zover had het nooit mogen en hoeven te komen.

Het is in alle opzichten de optelsom van besluiteloosheid. Het failliet van de politieke besluitvorming is wat ze is in ons land. Is er dan toch één goede kant aan dit slechte verhaal?

Zijn een horrorscenario met bevoorradingsonzekerheid en het risico op een black-out echt niet voldoende om voor één keer politieke profilering en taboes en dogma's te laten varen?

Vivaldi heeft één kans. Eén kans om eindelijk, na twintig jaar geklungel, het energiebeleid vorm te geven. Niet alleen de beslissing over de kerncentrales valt dit weekend, er is een hele energiemix nodig voor de lange termijn en er moet een budget voor de groene transitie komen. Die transitie moet sowieso gebeuren.

Kan het dat Vivaldi door wat op het spel staat de eensgezindheid vertoont om zo ver in blessuretijd toch een akkoord uit te werken dat de baan kan houden? Een akkoord dat bevoorradingszekerheid voor alles zet. Daarbij moet er voldoende diversiteit in de energiemix zitten, zodat we niet van één bron of land afhankelijk zijn. De groene transitie versnellen zou een goede zaak zijn, maar lost niet alles op. We moeten onverwachte schokken kunnen opvangen, of het nu een lange winter zonder wind en zon is, of een jarenlange oorlog in Oekraïne of elders.