Net als andere politieke partijen verviel ook CD&V op haar vernieuwingscongres in het euvel de partijmilitant en de kiezer slechts het halve verhaal – enkel het fraaie deel - te vertellen.

Ooit was CD&V een zogeheten ‘staatsdragende’ partij. Een partij die haast altijd, door haar grote electorale gewicht, het beleid stuurde. Die naar de verkiezingen durfde te trekken met de slogan: ‘De tocht is moeilijk’. Vandaag haalt CD&V in de peilingen naar de kiesintenties in Vlaanderen nog nauwelijks tien procent van de stemmen. Het afglijden van de partij van een politieke leider naar een meeloper heeft een invloed op haar standpunten.

Dat blijkt uit het partijprogramma dat dit weekend door een digitaal vernieuwingscongres werd goedgekeurd. CD&V grijpt daarin naar voorstellen die voor een stuk als populistisch bestempeld kunnen worden. Van de traditionele stabiele achterban van de partij schiet weinig over, hoopt ze op die manier de zwevende kiezer te kunnen verleiden?

Neem bijvoorbeeld het voorstel om de registratierechten op het verwerven van de eerste en enige woning af te schaffen. Dat kan wellicht op veel bijval rekenen. Maar hierdoor zal de Vlaamse overheid wel heel wat inkomsten derven. Inkomsten die ze nochtans nodig zal hebben om andere initiatieven te financieren die CD&V in haar programma heeft opgenomen. Zoals een ruimer uitgebouwd openbaar vervoer, meer geld uit het Gemeentefonds voor investeringen van lokale besturen in gezondheid en ‘het gezonde leven van de mensen’, en voor de 1.000 extra buurtregisseurs om het samenleven in Vlaamse steden, dorpen en wijken te verbeteren.

En wie zou, indien hij dat wenst, niet op zijn 62ste op pensioen willen kunnen gaan? CD&V geeft haar of hem die mogelijkheid. Vroeger stoppen met werken, daar hangt natuurlijk wel een pensioenmalus aan vast. Niettemin gaat dit voorstel compleet in tegen de onverbiddelijke realiteit dat mensen langer aan de slag moeten blijven om de werkzaamheidsgraad te verhogen. Dat is nodig om een antwoord te bieden aan de krapte op de arbeidsmarkt, maar vooral om te maken dat het pensioenstelstel en de ziekteverzekering niet bezwijken onder de oplopende kosten van de vergrijzing.

De 143 voorstellen die zijn goedgekeurd op het digitale congres van CD&V lezen als een uitgebreide wensenlijst aan de sint - of aan de kerstman - van een verwend kind dat in een droomwereld leeft en dat nog niet beseft dat niet al zijn wensen vervuld kunnen worden en dat ook de cadeautjes die de sint of kerstman brengt betaald moeten worden.

Over dat tweede luik, onlosmakelijk gekoppeld aan het eerste, wordt in de congresvoorstellen amper gerept. Dat maakt de hele congrestekst voor een groot stuk wishful thinking. Je kunt de kiezers de hemel op aarde beloven. Maar onderhand weet die kiezer ook wel dat het veelal om loze politieke beloftes gaat die afketsen op een harde economische en financiële realiteit.