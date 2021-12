Het onvoorspelbare stoppen

Nederland is weer op slot gegaanom de steile opgang van de omikronvariant af te remmen. Het is een manier om het onvoorspelbare af te remmen. Maar is dat genoeg?

De Nederlandse ontslagnemende premier Mark Rutte kondigde zaterdagavond een nieuwe, harde lockdown voor zijn land aan. De ongerustheid over het snel oprukkende omikron, de nieuwste coronavariant, was de reden om drastisch in te grijpen en grote delen van het openbare leven stil te leggen. Nederland vreest de volle laag te krijgen en zit met twee problemen: het land loopt achterop met de boostercampagne en in de zorg is het aantal bedden op intensieve verzorging beperkt. Regelmatig moet Nederland beroep doen op Duitse bedden.

Nederland is niet het enige land dat zijn voorzorgen neemt. Ook in Denemarken worden de coronamaatregelen verstrengd, al zijn ze minder verregaand dan in Nederland. Het Scandinavische land heeft af te rekenen met een ware explosie van het aantal besmettingen met de omikronvariant. Maar het is dan ook een voortrekker in de analyse van varianten en kan sneller en beter bepalen welke mutant in opmars is.

In het Verenigd Koninkrijk is de coronasituatie ronduit explosief. De Britse premier Boris Johnson moet schipperen tussen zijn eigen partij, waar steeds meer mensen geen harde coronamaatregelen willen, en de harde realiteit. Die is dat de omikronvariant pijlsnel oprukt. In een week steeg het aantal coronagevallen met 72 procent.

De bezorgdheid dat de Britse gezondheidszorg het niet kan bolwerken, is groot. Minister van Gezondheidszorg Sajid Javid sluit strengere maatregelen niet uit. Uit een rapport blijkt immers dat het aantal ziekenhuisopnames kan oplopen tot 3.000 per dag als het huidige 'plan B' niet verstrengd wordt.

In België is de toestand misschien minder dramatisch dan in de bovenvermelde landen, onze zorg is nog steeds zwaar belast door de vierde golf. De vraag is hoelang in ons land de genomen maatregelen nog standhouden. Het Overlegcomité staat woensdag 22 december voor moeilijke keuzes. En met de feestdagen voor de deur worden hardere maatregelen nog een stuk moeilijker te nemen.

Leren omgaan met het onvoorspelbare is de hoofdopdracht voor een regering, want het onvoorspelbare is momenteel het enige dat voorspelbaar is in deze epidemie.

Studies wijzen uit dat een derde prik tegen corona alvast meer bescherming geeft dan de klassieke twee prikken. Op dat vlak zit België in het Europese koppeloton. Maar er is voor de rest bitter weinig geweten over de impact van de omikronvariant.

Deze variant is duidelijk besmettelijker, maar lijkt minder dodelijk te zijn. Hoewel daarover geen echt uitsluitsel is gegeven. Dat Zuid-Afrika, waar de variant het eerst is opgemerkt, met een jongere bevolking minder dodelijke slachtoffers telt, biedt geen zekerheid dat hetzelfde geldt voor een oudere Europese bevolking.

Voor de regeringen is het nu eerder 'trial and error' en Nederland koos voor de harde aanpak 'omdat het dubbeltje al te vaak langs de verkeerde kant is gevallen'. Leren omgaan met het onvoorspelbare is de hoofdopdracht voor een regering, want het onvoorspelbare is momenteel het enige dat voorspelbaar is in deze epidemie.