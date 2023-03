Hoe kunnen politici zo de eigen ruiten ingooien?

De pogingen politiek vooruitgang te boeken in langetermijndossiers (ecologie en economie, fiscaliteit) worden helemaal overschaduwd door achterkamertjespolitiek en gebruik van regeltjes voor eigen profijt.

Nee, het was niet allemaal treurnis deze week op het politiek-economische front. De Belgische economie creëerde vorig jaar het grootste aantal banen ooit en dat ondersteunde het consumentenvertrouwen, leerde het rapport van de Nationale Bank. Lang niet alles is daarmee opgelost, want vooral dit jaar speelt de automatische loonindexering de bedrijven parten. Maar toch, de veerkracht is robuuster dan gevreesd.

Lees meer netto analyse Wat betekent de fiscale hervorming voor u en uw bedrijf?

Bovendien zagen we ook op het politieke front sprankels goed nieuws. Het fiscaal plan van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) om werkenden meer te belonen biedt een eerste stap voor een langetermijnhervorming, en werd niet meteen afgeschoten. Aan het plan zitten echter nog altijd flinke haken en ogen. Niet het minst dat het niet volledig gefinancierd is. Maar toch, het plan biedt een in Vivaldi zelden gezien begin van een langetermijntransformatie. Benieuwd of de zevenpartijenregering de komende dagen zichzelf kan overstijgen, de gaten in het plan alsnog kan dichtrijden en het kan afkloppen.

Ten tweede is paradoxaal genoeg het uitblijven van een snel akkoord deze week in de Vlaamse regering over stikstof niet noodzakelijk slecht nieuws. De ministers bleven zoeken naar een betere versie van het eerdere stikstofakkoord, dat anders de juridische toets niet doorstaat wegens het verschil in behandeling van de industrie en de landbouw. Dat de ministers grotendeels bleven zwijgen en werken aan een oplossing, kan doen hopen dat er alsnog een beter kader uit de bus komt dat natuur, industrie en landbouw beter verzoent en toch enig perspectief geeft voor de lange termijn. Niet dat er mirakeloplossingen bestaan, maar wel betere dan het krakkemikkige akkoord dat de Vlaamse regering eerder sloot. Ook daar is de vraag of de Vlaamse regering zichzelf kan overstijgen en de komende uren en dagen een akkoord bereikt.

Het resultaat is dat de antipolitiek nog maar eens gevoed wordt en dat het ernstige regeringswerk om oplossingen te zoeken voor lastige dossiers, dat er deze week ook was, helemaal in de schaduw daarvan komt te staan.

Twee keer een aanzet voor een transformatie voor de lange termijn dus. En toch gaat deze week de geschiedenis in als een dieptepunt voor de politiek. De oplossingen voor complexe problemen (fiscaliteit in een onder schulden gebukt land, een ecologisch evenwicht in een veel te volgebouwde regio) die onze regeringen proberen te vinden, verzinken in het niets met het beeld van graaiers dat ontstond.

Dat de ex-Kamervoorzitters Herman De Croo (Open VLD) en Siegfried Bracke (N-VA) en hoge ambtenaren van de Kamer jarenlang via een achterpoortje konden genieten van een zeer fors extra pensioen bovenop het maximumbedrag voor de ambtenarenpensioenen dat ze sowieso al ontvingen, is van de pot gerukt. Bovendien is er een totaal gebrek aan transparantie daarover. Bij Bracke en De Croo gaat het voor de twee samen om 103.000 euro extra per jaar. Een peulenschil voor de begroting. Maar symbolisch dodelijk. Hoe kan je de burger vragen een extra inspanning te doen om bijvoorbeeld langer te werken of zelf te sparen voor een bijkomend pensioen als je obscure systeempjes van zelfverrijking in stand houdt.

Hoe kan je de burger vragen een extra inspanning te doen om bijvoorbeeld langer te werken of zelf te sparen voor een bijkomend pensioen als je obscure systeempjes van zelfverrijking in stand houdt.

Ook de vakbond maakte een bar slechte beurt, nu die Marc Leemans, de voorman die verondersteld is te staan voor sociale billijkheid, in onderling overleg ontslaat om hem te kunnen laten genieten van SWT (brugpensioen). Door de belastingbetaler betaald. Bovendien blijkt het bij de christelijke vakbond om een systematische praktijk te gaan. Het is zoveel als lachen met de mensen.