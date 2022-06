Mijlenver van de realiteit

De ene vakbondsactie is al meer gerechtvaardigd dan de andere. Maar vakbonden lijken vandaag echt niet meer in staat nog als volwassen partner aan tafel mee een grote crisisdeal uit te tekenen.

Na een tropisch weekend staat ons een hete vakbondsweek te wachten. Piloten en cabinepersoneel van Brussels Airlines leggen het werk neer en ook bij Ryanair wordt gestaakt.

Bij dergelijke acties dringt de fundamentele vraag zich altijd op of burgers gijzelen geoorloofd is. Zeker in dit geval is het dubbel wrang: net nu honderdduizenden mensen na twee jaar coronabeperkingen weer een reis gepland hebben, dreigt alles in de soep te draaien.

Toch kan je bezwaarlijk zeggen dat de bonden op de luchthaven en bij de vliegmaatschappijen geen terechte problemen aankaarten. Nijpende personeelstekorten leiden tot een moordende werkdruk voor wie wél werkt. Onderbezette teams draaien in soms barre werkomstandigheden, en dat kan indirect ook de veiligheid van de passagiers in het gedrang brengen. Als het klopt dat een piloot in vijf dagen 18 vluchten moet uitvoeren, valt er enig begrip voor op te brengen dat mensen die meedraaien in dat systeem daartegen in opstand komen.

Zo begrijpelijk als sommige eisen zijn bij de luchtvaartmaatschappijen, zo onbegrijpelijk is de mobilisatie van de drie grote vakbonden voor een nationale betoging maandag.

In het geval van Brussels Airlines en Ryanair speelt ook een aanslepende ruis mee tussen de directie en de bonden. Bij de Ierse lagekostenmaatschappij omdat die tot op het vernederende af het onderste uit de kan haalt in kostenbesparingen, ook bij het personeel. Bij Brussels Airlines speelt een mistevredenheid mee over de manier waarop de Lufthansa-dochter gemanaged en soms misdeeld wordt. Had de maatschappij toch niet beter kunnen anticiperen op de reizigerspiek die er na corona zat aan te komen?

Daar blijft de hete vakbondsweek niet bij. Maandag is er een nationale betoging. Zo begrijpelijk als sommige eisen zijn bij de luchtvaartmaatschappijen, zo onbegrijpelijk is de mobilisatie van de drie grote vakbonden daarvoor. Onder het populistische motto: 'Zijn jouw facturen te hoog, is jouw loon te laag? Betoog!'

Al maanden eisen de vakbonden een loonsverhoging boven op de automatische loonindexering. Terwijl werknemers genieten van het wereldwijd bijna unieke systeem dat de lonen, met enige vertraging, meestijgen met de stijgende facturen en het koopkrachtprobleem in vergelijking met andere landen dus uiterst beperkt is. België is samen met Luxemburg en Malta een stipje in de wereld waar de koopkracht van werknemers automatisch beschermd wordt. En nog staan de bonden op de barricaden. Net nu de economie op het punt staat in een recessie te belanden en de grote inflatieschok nog meer zal toeslaan bij arbeidsintensieve bedrijven bij de volgende indexaanpassing. Tegen dit tempo mogen bedrijven rekening houden met een loonkostenstijging van misschien wel 8 of 9 procent, alleen al door die indexaanpassing. En dat nog los van de lonen die stijgen door de schaarste van talenten op de markt of grondstoffen die exploderen. Een aantal bedrijven zal dat niet kunnen dragen en moeten herstructureren. Of erger.

Blijkbaar zijn de vakbonden geenszins nog in staat verantwoordelijkheid op te nemen om onze economie zo goed mogelijk door deze lastige periode te loodsen.

We moeten door een zeer lastige economische periode met een oorlog, stijgende energieprijzen, mogelijk een voedselcrisis, de inflatie die nog lang niet getemd is en de naweeën van de coronapandemie. De faillissementscijfers verdubbelden in mei en de financiële buffers smelten bij veel bedrijven weg.