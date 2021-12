Nerveuze kerst

Het antwoord op de naderende omikronstorm is waakzaamheid en wendbaarheid. Helaas hebben de meeste mensen daar na een rotjaar en vlak voor Kerstmis geen zin in.

Als een naderende donderwolk. Zo dient de omikronvariant van het coronavirus zich aan. Virussen muteren nu eenmaal. Na de delta zijn geruisloos epsilon, zèta, èta, theta, jota, kappa, lambda en mu gepasseerd. 'Nu' werd door de Wereldgezondheidsorganisatie geweigerd omdat dat te veel klonk als 'new' en 'xi' wellicht omdat dat de familienaam van de Chinese president is.

Omikron daarentegen lijkt goed op weg om de vierde golf van het coronavirus, die net aan het milderen was, als een aan kracht herwonnen vloedgolf over ons te laten rollen. De deltavariant heeft alle coronaplannen voor 2021 overhoop gegooid, omikron dreigt dat te doen met die voor 2022. De kans is groot dat dat al tijdens de feestdagen begint.

De gewezen Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell, die in oktober aan Covid-19 overleed, leerde hoe je dergelijke op je afstormende dreigingen moet inschatten. Vertel me wat je weet. Vertel me wat je niet weet. Vertel me wat je denkt.

Wat we weten, is dat de nieuwe variant immens besmettelijk is. In Zuid-Afrika is hij in geen tijd dominant geworden. Dat maakt de mogelijke impact van het virus bijzonder krachtig. We weten ook dat een derde prik - de booster - helpt om de bescherming te verhogen.

Wat we niet weten, is hoe hard het virus mensen ziek zal maken, in het ziekenhuis of op intensieve zorg doet belanden of zal doden. We weten niet in welke mate de andere beschermingsmaatregelen tegen de huidige varianten van het coronavirus - van afstand houden en mondmaskers dragen tot kamers verluchten en handen ontsmetten - volstaan.

De harde realiteit is dat een virus niet even een break inlast om eindejaar te vieren.

Wat je daarvan kan denken, is dat de beste strategie bestaat uit waakzaamheid en wendbaarheid. Hoe dat laatste moet, leerde de F-16-piloot John Boyd via zijn 'OODA-loop'. Dat was volgens hem de beslissende factor tijdens luchtgevechten en geeft algemener bekeken aan hoe je kan navigeren in onzekere omstandigheden.

De eerste O staat voor observatie: verzamel data. De tweede O staat voor oriëntatie: maak een analyse en bepaal de richting. De D staat voor decision: beslis wat je zal doen. De A is de beginletter van action: voer uit. Cruciaal is vervolgens dat je razendsnel de data verzamelt over de impact van je actie, opnieuw oriënteert, beslist en uitvoert. Hoe sneller de loop, hoe wendbaarder je door onbekend terrein navigeert.

Nu de omikrondonderwolk nadert, is dat de logische strategie. Het belangrijkste nadeel is dat ze moeilijk op een hele samenleving is toe te passen. Veel mensen zijn de aanpassingen van het pandemiebeleid beu, hebben er twaalf maanden van werken in moeilijke omstandigheden op zitten en kijken uit naar een rustige kerst, waarbij ze samen met familie en vrienden even willen bekomen van het tweede coronarotjaar op rij. Ze willen voorspelbare rust.