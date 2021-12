Omikroncomité

Opnieuw is het bijgestuurde coronabeleid voorzichtig, gebalanceerd en redelijk. Dat is goed, zolang het ook wendbaar is zodra we meer weten over de naderende omikrongolf.

Het indoor nieuwjaarsreceptieseizoen is geschrapt, bioscopen en theaters moeten dicht, voetballen gebeurt zonder publiek en zomaar een al overvolle winkelstraat in stappen zal niet lukken. Dat zijn de belangrijkste beslissingen die het Overlegcomité woensdagnamiddag nam in zijn eerste bijeenkomst die gewijd was aan de naderende omikrongolf.

Wat beslist is, wordt duidelijker als wordt opgelijst wat wel nog mag. De regeringen grijpen niet in het privéleven in en met wie je de feestdagen doorbrengt. Dat houdt steek omdat de 'privébubbel' moeilijk te controleren is. Herinner het tellen van de pizzadozen, de discussie over politiedrones boven het terras en de vraag of iemand op een tuinfeest binnen naar het toilet mag. Dan is het beter in de privésfeer op te roepen tot burgerzin.

Als privé kan worden afgesproken, lijkt het logisch dat cafés en restaurants openblijven, zij het in een strak keurslijf. Het sluitingsuur is vroeg en de tafels zijn beperkt. Grotere events, zeker binnen, kunnen dan weer niet.

In de beslissingen van het Overlegcomité is de logica van de vorige maatregelen ontwaarbaar. Telkens werd beslist in kleine stapjes vooruit te gaan, niet sneller dan nodig en met één oog achteromkijkend of de bevolking wel mee is.

Dat is de goede strategie. Ten eerste omdat we het ons kunnen permitteren. België telt verhoudingsgewijs meer ziekenhuisbedden dan Nederland en het Verenigd Koninkrijk, die in een gedeeltelijke lockdown zitten. Waarom die troef niet uitspelen als je ze toch hebt? Hetzelfde geldt voor een ander kostbaar goed: de vergevorderde vaccinatiecampagne.

Aan de bevolking een grotere inspanning dan nodig vragen komt met een grote kostprijs. Zeker op de vooravond van de eindejaarsfeesten.

Een tweede reden waarom dit de juiste strategie is, ligt in de aard van het virus. We hebben het afgelopen jaar ontdekt hoe makkelijk het muteert naar een nieuwe variant. We weten sinds dit jaar dat de strijd tegen corona nog even duurt. Een zo groot mogelijke steun voor het pandemiebeleid zoeken is daarom geen overbodige luxe. Anders gesteld: aan de bevolking een grotere inspanning dan nodig vragen komt met een grote kostprijs. Zeker op de vooravond van de eindejaarsfeesten.

Tot slot is er dat andere lastige ding aan omikron: we weten nog altijd veel te weinig. We weten dat de variant bijzonder besmettelijk is en niet tegen te houden. Maar daar houdt het grotendeels op. De eerste studies uit Zuid-Afrika suggereren dat wie besmet is niet al te ziek wordt, maar het land heeft een heel jonge bevolking. Het is niet duidelijk of het ook hier zo zal lopen.

Interessanter worden de data uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, waar omikron in geen tijd dominant geworden is. Die studies geven de komende dagen en weken hopelijk wel meer richting aan het Belgische coronabeleid.