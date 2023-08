Oneerlijke concurrentie

Van Peteghem lanceerde de staatsbon om de commerciële banken ertoe aan te zetten de rente op de spaarboekjes voor de burgers sneller en forser te verhogen. Anders dan dat af te dwingen via een bijna onuitvoerbare verplichting om de spaarrente te verhogen, koos de minister ervoor een concurrerend product in de vorm van een staatsbon aan te bieden aan de particulier, met een nettorendement dat een pak hoger ligt dan wat de commerciële banken aanbieden.

Bovendien - ook al hebben ze de rente op sommige van hun spaarproducten iets verhoogd - leggen de banken heel weinig ijver aan de dag om hun klanten de weg te wijzen naar de beste rente. Ze bieden nog altijd verschillende boekjes en formules naast elkaar aan. En ze rekenen er stilletjes op dat hun klanten wel bij hun oude, vertrouwde spaarboekje blijven in plaats van over te stappen naar een andere formule die meer opbrengt. De klant mag niet te veel op betere formules gewezen worden, waardoor zeker de minder assertieve klanten vaker hogere spaarrentes missen. Dat is een bewust ontransparant beleid dat getuigt van weinig respect voor de klant. Het is een goede zaak dat staatssecretaris Alexia Bertrand (Open VLD) de banken wil verplichten hun klanten elke drie maanden te informeren over beter rentende spaarboekjes.