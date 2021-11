Politiehinder

De politievakbonden hebben redenen om niet blij te zijn, maar hun acties zijn los over de grenzen van het redelijke en het wettelijke aan het gaan.

Maandag verstoorden ze het Te Deum, dinsdag het Brusselse ochtendverkeer, woensdag het koninklijk bezoek in Diest en donderdag de ochtendspits in vrijwel het hele land en de avondspits in Brussel. Als de politievakbonden de onverdeelde aandacht van het land wilden, hebben ze die gekregen. Na een weekje acties tegen de koning en koning auto beseft iedereen dat ze kwaad zijn.

Ten gronde is het zelfs niet zo moeilijk om te zien waarom. Politiewerk is gevaarlijk, veeleisend en belangrijk. Het is er sinds de uitbraak van de coronapandemie niet makkelijker op geworden. De oude manier om via premies het loon tot een derde op te krikken is voor jongere politiemensen niet meer mogelijk. Bovendien is het frustrerend om uitzicht op opslag te krijgen, om dan te moeten vaststellen dat er geen geld is.

Lees Meer Politiebonden zetten acties voort na mislukt overleg

Tegelijk rechtvaardigt die frustratie niet alles. Vakbonden hebben het recht om te protesteren, maar burgers hebben ook rechten. Een ervan is dat ze de openbare weg mogen gebruiken, al is het maar omdat ze er samen voor betalen. Ze hebben hem nodig om te kunnen werken, een inkomen te verdienen waarop de belastingen worden geïnd die de politieweddes helpen te betalen.

Dat deze week in volle spits tunnels werden afgesloten en de opritten van autosnelwegen werden versperd, is daarom geen normale manier van actie voeren. Het Hof van Cassatie bevestigde twee jaar geleden nog dat het kwaadwillig belemmeren van het verkeer geen deel uitmaakt van het stakingsrecht, zeker als het om niet-aangekondigde acties gaat.

Helemaal over de grens van het redelijke zijn de berichten dat donderdag de vrije doorgang werd geweigerd aan een dokter en een verpleegkundige die op weg waren naar een ziekenhuis. Dat druist in tegen het plichtsbesef dat je van politiemensen zou mogen verwachten, ook als ze niet tevreden zijn met hun statuut.

Burgers worden vandaag voor een keuze gesteld: ofwel betalen ze als belastingbetaler meer voor de politie, ofwel zal diezelfde politie hen met opzet hinderen in hun dagelijkse leven.

Hetzelfde gaat op voor de aankondiging 'boetevrije' dagen te organiseren, waarop dingen als verkeersveiligheid blijkbaar niet meer belangrijk zijn. Op het eerste gezicht klinkt het sympathiek dat je geen boete krijgt als je te snel rijdt, tot je beseft dat dat ook geldt voor wie voorbij de school van je kinderen passeert.

Wat tot slot eveneens stoort, is de veronderstelling waarop deze acties steunen: dat er sowieso geld is. Niet de politiemensen zelf - of de gezinnen in het algemeen - zijn sinds de uitbraak van de pandemie zwaar in het rood moeten gaan. Vooral de overheid heeft dat gedaan, om net de schok voor iedereen op te vangen.

De beste manier om met die factuur om te springen is de lopende uitgaven onder controle te houden. De Europese Commissie is vandaag al bezorgd over de hoge overheidsuitgaven. Wat moet dat worden als die uitgaven morgen nog stijgen? Hoe zwaar wordt dat voor deze en de volgende generaties belastingbetalers?