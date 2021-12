Protest van de Arbeid

De vlotte verkiezing van Raoul Hedebouw tot voorzitter van de PVDA is tekenend voor een politiek klimaat dat is opgetrokken uit een almaar grotere dosis protest.

Misschien moest het er onvermijdelijk ooit van komen dat in een land waar de overheid meer dan de helft van iedere verdiende euro uitgeeft, er weer een volwaardige communistische partij moest opstaan. Met de PVDA is dat de voorbije jaren, onder leiding van Peter Mertens, gebeurd. Afgelopen weekend nam Raoul Hedebouw de fakkel van hem over.

Daarmee heeft de radicaal-linkse partij een vlottere voorzitterswissel achter de rug dan de meeste andere partijen. De N-VA durft al jaren de sprong niet wagen om de grote schoenen van Bart De Wever te vullen. Bij CD&V is het ook onder voorzitter Joachim Coens zoeken naar een duidelijker politieke boodschap, een ergernis die met zoveel woorden ook vertolkt werd door Sammy Mahdi. Bij Groen kon voorzitster Meyrem Almaci na de verkiezingen maar aanblijven met een nipte 53 procent van de stemmen.

Ergens weerspiegelt dat de tijdsgeest. Het is vandaag makkelijker om kwaad te zijn op de politiek dan vanuit het hart van de Wetstraat iets in beweging te krijgen. De moeilijkste opdracht lijkt vandaag in het centrum van de politiek te liggen, niet aan de linkse en rechtse uiteinden.

Deels komt dat omdat met zeven politieke partijen in Vlaanderen - N-VA, Vlaams Belang, CD&V, Open VLD, Vooruit, Groen en PVDA – de macht te versnipperd is om nog strak te kunnen besturen. Deels komt het ook door de ongeziene uitdagingen die op de politiek rusten: van de beslissing wie de klimaatkosten zal betalen tot de strijd tegen het wendbare en onversaagbare coronamonster.

Het maakt dat oude demonen in de Wetstraat alleen maar groter zijn geworden. Dertig jaar geleden werden de verkiezingen omgedoopt tot ‘Zwarte Zondag’ omdat het Vlaams Blok twaalf zetels haalde en de protestpartij ROSSEM drie. De Kamer telde toen nog 212 zetels.

Vandaag telt het Vlaams Belang 18 zetels in de Kamer en de PVDA twaalf, wat een vijfde is van de huidge 150 zetels. Het toont hoe smal het speelveld in het centrum is geworden. Meer zelfs: alle andere partijen zitten ergens wél in een regering, op het CdH na.

Aan de protestflanken zijn er dan het Vlaams Belang en de PVDA. Beiden bouwen hun politiek kapitaal op de colère van burgers. Met beiden werd na de verkiezingen gesproken over deelname tot een regionale regering, wat in beide gevallen op niets uitdraaide. Beiden doen de grootste partij in hun landsdeel pijn: respectievelijk de N-VA en de PS. Beiden bouwen hun politiek verhaal op een vijandbeeld: voor de ene ligt de oplossing in minder miljarden voor migranten en Franstaligen, voor de andere in meer miljarden van de superrijken.

Beide oplossingen zijn in grote mate fata morgana’s die de moeilijkheid van haalbare en uitvoerbare politieke beslissingen ontwijken. Maar het ongenoegen van veel burgers is wél echt en soms terecht. En beide extreme partijen hebben met Tom Van Grieken en Raoul Hedebouw een welbespraakte voorzitter die de knepen van het vak kent.