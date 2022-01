Realpolitik in Europees energiebeleid

Dat Europa gascentrales én kernenergie onder bepaalde voorwaarden een groen label wil geven, getuigt van realiteitszin in het energiebeleid.

Zijn kerncentrales die zwaar toxisch nucleair afval produceren en gascentrales die CO 2 uitbraken goed voor het milieu en het klimaat? Dat lijkt de Europese Commissie te stellen in haar ontwerp van classificatie van investeringen die passen in haar milieu- en klimaatdoelstellingen, de zogenaamde ‘taxonomie’.

Beide vormen van energieopwekking, als ze aan strenge voorwaarden beantwoorden, krijgen een ‘groen’ label. Dat houdt in dat projecten steun kunnen krijgen uit Europese geldpotten en dat bedrijven en financiers erin kunnen investeren zonder als milieu- en klimaatzondaars bestempeld te worden.

Ridiculiseert Europa daarmee niet zijn ambitieuze milieu- en klimaatambities? Het voorstel kreeg meteen felle kritiek. Van de tegenstanders van kernenergie. Van klimaatactivisten die zo snel mogelijk af willen van fossiele centrales, waaronder die die op gas draaien. Toch valt voor het voorstel heel wat te zeggen. Kerncentrales stoten weinig CO 2 uit. Moderne gascentrales die gebouwd worden om veel vervuilender steenkool- of oliecentrales te vervangen, dragen bij tot het verminderen van de CO 2 -uitstoot en tot de strijd tegen de klimaatverandering.

Het is tegelijk een politiek compromis tussen de lidstaten in Europa die volop de gaskaart trekken en de landen die willen blijven inzetten op kernenergie. Het luide protest van groene ministers in de regeringen van Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg tegen het Europese groene label voor kernenergie is al te gemakkelijk. Duitsland heeft de keuze al gemaakt uit kernenergie te stappen, Oostenrijk kan comfortabel leunen op hydro-elektrische centrales en Luxemburg voert vooral elektriciteit uit het buitenland in. Met welk recht spellen ze andere landen, die in een andere energiesituatie zitten, de les?

De voorbije maanden is uitvoerig gebleken hoe precair de gasbevoorrading van Europa is en hoe duur de stroom uit gascentrales kan worden.

Europa kiest met zijn taxonomievoorstel ook voor realpolitik. Het staat buiten kijf dat Europa volop moet inzetten op hernieuwbare energie. Maar er is nog een heel lange weg te gaan voor Europa uit hernieuwbare bronnen voldoende stroom kan opwekken - en opslaan - om op alle momenten te voldoen aan de vraag naar elektriciteit, die de komende jaren almaar zal toenemen.

In afwachting kunnen gascentrales het gat vullen. Maar die produceren CO 2 en maken het realiseren van de klimaatdoelstellingen moeilijker. De voorbije maanden is bovendien uitvoerig gebleken hoe precair de gasbevoorrading van Europa is en hoe duur de stroom opgewekt in gascentrales kan worden.

Daarom is het verstandig kernenergie niet te bannen. Ze waarborgt dat Europa voor zijn energiebevoorrading meer zelfvoorzienend is, minder afhankelijk van het buitenland en minder de speelbal van geopolitieke krachten. Het zou ook dwaas zijn de weg naar mogelijke nieuwe vormen van kernenergie - efficiënter, goedkoper, minder gevaarlijk afval producerend - op voorhand te blokkeren.