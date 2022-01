Rekenen op burgerzin

Sterker rekenen op de verantwoordelijkheidszin van de burgers wordt een hoeksteen van het coronabeleid in ons land. Laten we deze kans niet verknoeien.

Er is een nieuw element: sinds enkele weken rukt de omikronvariant op die weliswaar iets minder ziekmakend blijkt te zijn, maar tegelijk wel veel besmettelijker. Het effect van de variant is sinds kort te zien in de cijfers: het aantal besmettingen neemt weer toe, pijlsnel zelfs, en er belanden ook opnieuw meer coronapatiënten in de ziekenhuizen en op de afdelingen intensieve zorg.

Zonder risico is het evenwel niet. Temeer omdat eerder deze week beslist is om het isolatie- en quarantainebeleid te versoepelen. Uit praktische overwegingen vooral. Om te vermijden dat het test- en tracingsysteem overbevraagd zou worden en daardoor ontregeld. Om te voorkomen ook dat bedrijven en overheidsdiensten - onderwijs, gezondheidszorg, openbaar vervoer - niet meer zouden kunnen functioneren omdat te veel medewerkers noodgedwongen en misschien onnodig huisarrest opgelegd krijgen.

Nieuwe aanpak

Minder regels opleggen, meer verantwoordelijkheid leggen bij de mensen zelf. Het is een nieuwe aanpak. Eén die de voorkeur ook verdient in de veronderstelling dat we misschien nog maanden of zelfs jaren met het coronavirus zullen moeten leven. Om dat te doen lukken, moeten de Belgen voldoende burgerzin tonen, en moeten ze bewijzen dat ze een inspanning willen leveren in het algemeen belang.