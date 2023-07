Streng carcan voor asiel

Europa kan migratie en asiel alleen in een zeer streng carcan beheersen. En door tegelijk, met de moed der wanhoop, te werken aan een veel intensievere integratie. Nederland, Frankrijk en België worstelen ermee.

De Nederlandse liberale premier Mark Rutte legde deze week zijn regering in de waagschaal voor een strenger asielbeleid. Vorig jaar stroomden in Nederland zo'n 47.000 asielzoekers en vluchtelingen toe, Oekraïners uitgezonderd. Dit jaar zouden dat er een pak meer zijn. Het totale aantal nieuwkomers, met arbeids- en studentenmigratie en gezinshereniging, wordt in Nederland geschat op ruim 400.000 per jaar. De toestroom van asielzoekers leidde vorige zomer al tot ongeziene taferelen in het centrale aanmeldcentrum Ter Apel. Sindsdien bleef de kwestie broeien.

Rutte koos deze week voor de vlucht vooruit en verbond het voortbestaan van zijn regering aan het verstrengen van de instroom. Asiel wordt in Nederland vrij breed verleend. Rutte wil asielverleningen ook tijdelijk maken, en gezinshereniging beperken. Met opspelende coalitiepartners ChristenUnie en D66 en een regeringscrisis tot gevolg.

Alleen in een strenger carcan kunnen onze samenlevingen asiel en migratie nog aan.

Tegelijk likten Franse steden hun wonden na dagenlange hevige rellen en vernielingen van migrantenjongeren na de dood van een jongeman door politiekogels toen die probeerde weg te rijden bij een controle. Voor politoloog Mark Elchardus zijn die voorspelbare rellen 'het structurele gevolg van massamigratie'.

België ziet de ene buur worstelen met een almaar groeiende asielinstroom en ongecontroleerde massamigratie, en de andere met maatschappelijke spanningen en integratieproblemen. Beide fenomenen spelen ook hier.

Telkens zien we een roep bij de bevolking om een hardere aanpak. De Nederlanders ervaren de druk die de grote instroom van nieuwkomers met zich meebrengt, bijvoorbeeld op de al zeer krappe huizenmarkt. In Frankrijk zetten de excessen van geweld en de vijandigheid tussen allochtonen en autochtonen president Emmanuel Macron onder grote druk om een veel strengere aanpak door te duwen. De integratie is failliet verklaard. Mensen voelen zich verweesd en niet gehoord.

Extreme partijen halen winst uit het ongenoegen bij de bevolking en uit de afwijzing van de integratie. Ze capteren het onbehagen en de verweesdheid en spelen daarop in. De extremisten die beweren de migratie te kunnen terugdraaien, draaien de bevolking een rad voor de ogen. De grenzen sluiten is niet alleen geografisch een utopie, het is ook strijdig met internationale verdragen. Een humaan Europa moet échte vluchtelingen kunnen opvangen.

We kunnen bovendien niet zonder migratie. De tekorten op de arbeidsmarkt en de vergrijzing worden almaar nijpender. Maar dat betekent niet dat we de poorten moeten openzetten voor ongecontroleerde migratie. Alleen in een strenger carcan kunnen onze samenlevingen migratie en asiel nog aan. Denemarken is sinds twintig jaar consequent streng in asiel en migratie, zonder in extremisme te vervallen. Het kan tot voorbeeld strekken.

Een veel strengere instroom en een kordater law&order-beleid moeten hand in hand gaan met het investeren in een veel intensievere inburgering.

Op Europees niveau ligt veel werk op de plank. Ook al is het plan uitgetekend om de buitengrenzen nog meer te controleren en afspraken te maken met de EU-buurlanden en met de landen van herkomst, de instroom van asielzoekers raakt niet ingedijkt. Zowat elke politicus is het ermee eens dat de asielaanvragen sneller behandeld moeten worden, maar dat effectief gedaan krijgen is een ander paar mouwen. Europa zal maar steun bij de bevolking krijgen als het in staat is te doen wat het belooft.