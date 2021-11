Verplichte prik?

Breekt het moment aan waarop Belgen verplicht worden gevaccineerd? Voor ons dringendste coronaprobleem, de vierde golf indijken, is het geen oplossing.

Daar gaan we weer. De coronacijfers stijgen elke dag. Het debat over de collectieve strijd tegen de pandemie versus de individuele vrijheid is opnieuw losgebarsten. Het Overlegcomité, dat de knopen over covidmaatregelen doorhakt, is enkele dagen vervroegd. We kennen ondertussen het ritme.

Toch is dit geen déjà vu. In zowel het binnen- als het buitenland wordt nieuw en onbekend terrein betreden. In Oostenrijk moet wie zich niet laat vaccineren in lockdown. In Israël wordt het vaccin toegediend aan kinderen van vijf jaar. In eigen land is met verklaringen van de federale vicepremiers Frank Vandenbroucke (Vooruit) en Petra De Sutter (Groen) het publieke debat over de verplichte vaccinatie formeel geopend.

Sinds de ontwikkeling van de coronavaccins gaan we telkens een stapje verder. Eerst was het vaccin vrijwillig. Daarna werd het verplicht voor wie in de zorg werkt. Daarna maakte een vaccin het via een Covid Safe Ticket mogelijk zonder test het rijk der vrijheid binnen te treden. Vandaag is de denkoefening over de volgende fase begonnen: mag wie niet gevaccineerd is straks nog een discotheek binnen? Of moet het vaccin maar meteen verplicht worden?

De vruchten van een verplichte vaccinatie worden wellicht pas na de winter geplukt. Om de vierde golf in te dijken zijn andere maatregelen nodig.

De discussie is zowel principieel als pragmatisch. De principes zijn nodig omdat de individuele vrijheid niet te grabbel kan worden gegooid. Er zijn goede redenen nodig om die in te snoeren. Die zijn er: de verplichte vaccinatie in de zorg redt levens van uiterst kwetsbare patiënten. Het Covid Safe Ticket helpt te voorkomen dat de ziekenhuizen bezwijken onder een vierde coronagolf. Telkens wordt de individuele vrijheid van de ene beperkt om het recht op gezondheid van anderen te beschermen.

Wat zijn de volgende stappen? De hoop is dat kleine pasjes in de juiste richting volstaan om deze golf te beheersen. Als straks blijkt dat we de groei van de besmettingen afremmen door vaker een mondmasker te dragen, wat minder mensen te zien, het Covid Safe Ticket vaker te tonen en wat vaker thuis te werken, is dat een kleine prijs voor een belangrijke verwezenlijking.

De lastige vragen stellen zich pas als blijkt dat die kleine stapjes ons niet ver genoeg brengen. Dan komt de vraag op tafel of het niet beter is het vaccin te verplichten in plaats van niet-gevaccineerden de toegang tot bepaalde plaatsen te verbieden.