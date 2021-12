De stijgende coronacijfers dwingen ook het politieke debat voorbij de pijngrens. Ze maken de vraag almaar pertinenter of er niet te veel begrip is voor wie zich niet laat vaccineren.

Het blijft vechten met een grillig en wendbaar monster. De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen waarschuwde donderdag dat de omikronvariant van het coronavirus tot stevige problemen in de wereldeconomie kan leiden. De huidige dominante variant, delta, is ondertussen zo besmettelijk dat de ziekenhuizen de komende weken weer niet-urgente zorg uitstellen.

Vrijdag komt het Overlegcomité daardoor voor de derde keer in evenveel weken bijeen om het coronabeleid strikter te maken. In de Kamer waarschuwde premier Alexander De Croo (Open VLD) donderdag dat we daarbij de luxe zijn verloren om alle heilige huisjes overeind te houden.

Elders sneuvelen de taboes al. Nadat eerder Oostenrijk de vaccinatie verplicht heeft gemaakt, effende afscheidnemend bondskanselier Angela Merkel donderdag de weg om in Duitsland hetzelfde te doen. Bij onze oosterburen geldt al een lockdown voor wie niet-gevaccineerd is.

Lees Meer Duitsland wil vaccinatie volgend jaar verplichten

De nog altijd stijgende cijfers duwen ook België voorbij de pijngrens. Zo wordt de lagere scholen openhouden niet evident, net omdat de pandemie zich daar heel sterk verspreidt. De realiteit van het virus haalt er zelfs de politieke besluitvorming in: de ene na de andere school in Vlaanderen sluit vanwege besmettingen.

Ook is het niet meer zeker of we ons de luxe kunnen permitteren om begrip te blijven tonen voor vaccinweigeraars. De vaccins zijn niet zaligmakend, maar ze helpen significant om de besmettingen terug te dringen én om de druk op de zorg te verlichten.

Balans

De voorbije maanden is gekozen voor de strategie vaccinweigeraars niet te verplichten, maar hen te overtuigen en niet al te zeer lastig te vallen. De belangrijkste uitzondering daarop is dat niet-gevaccineerden zich moeten laten testen als ze op café of restaurant willen. De politiek zocht een balans tussen virusbestrijding en het niet kwader maken dan nodig van een minderheid die zich al in de hoek gedrumd voelt én die nodig is om de vaccinatiebescherming voor de hele bevolking te bereiken.

Een strengere aanpak van vaccinweigeraars zal opnieuw tot colère leiden. Maar aan de andere kant van het publieke debat raakt het begrip ook stilaan op.

Die balans is aan het overhellen, omdat de zorg zo zwaar onder druk staat. Mensen die er alles aan deden om gezond te leven, zien nu een medische ingreep uitgesteld. Tegenover de inbreuk op de vrijheid van niet-gevaccineerden staat een ziekenhuissysteem dat straks geen bedden genoeg dreigt te hebben.

Die noodzaak leidt tot de ongemakkelijke discussie of het Overlegcomité vrijdag niet strenger moet worden voor wie het vaccin weigert. Ergens is het zoals met de maximumsnelheid op de weg: je beperkt hardrijders in hun vrijheid, maar dwingt hen tot meer veiligheid voor zowel zichzelf als anderen.

Op korte termijn kan zo'n beleid bijzonder snel effect hebben, door op zijn Duits te verbieden dat niet-gevaccineerden nog veel mensen kunnen ontmoeten. Op lange termijn zal de vaccinatiegraad echt omhoog moeten, om de ziekenhuisproblemen die in een vierde golf al moesten verdwenen zijn in een volgende golf te kunnen vermijden.