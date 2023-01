We hebben onszelf uit de markt geprijsd

Alexander De Croo zet onze tanende concurrentiekracht - eindelijk - op de agenda. De Europese industrie kreunt onder een energiehandicap en Amerikaanse concurrentie door een agressief steunpakket. In België komt daar een oplopende loonkostenhandicap bij. Waartoe is de regering-De Croo nog in staat?

'Wat heeft ons land nodig? In het beschermen van de koopkracht zijn we sterk geweest. In de activiteitsgraad moeten we sterker zijn. Maar vooral onze competitiviteit moet hoger op de agenda staan. Daar zit onze economische kwetsbaarheid.' De vaststelling van premier Alexander De Croo in het weekendinterview in De Tijd is terecht. Maar volgt ook actie? De uitdaging is Europees en Belgisch.

Energie-intensieve bedrijven moeten concurreren met productie in de VS, waar energie maar een fractie duurder is geworden in vergelijking met Europa. Bovendien pompt de regering-Biden via de Inflation Reduction Act (IRA) bijna 400 miljard dollar rechtstreekse subsidies in bedrijven die de klimaattransitie maken. Tal van Europese en Belgische captains of industry zonden daarover de afgelopen weken alarmsignalen uit, van Umicore over ArcelorMittal tot Volvo. De vrees is almaar meer gegrond dat we straks onze windmolens, batterijen of andere toekomstgerichte groene producten uit de VS moeten importeren.

Voor het grote publiek is die massieve verschuiving pas zichtbaar als grote fabrieken dichtgaan. Zover zijn we gelukkig nog niet. Maar de Europese de-industrialisatie is toch al merkbaar: grote investeringen gebeuren sneller op Amerikaanse sites dan op Europese, getuigen bedrijven.

Het Europese antwoord is voorlopig te beperkt, te verdeeld en als er niet snel gehandeld wordt, ook te laat. Lidstaten bekokstoven zelf, elk op hun eiland, tegenmaatregelen. Duitsland heeft liefst 200 miljard euro energiesubsidie voor zijn bedrijven en gezinnen veil. Een gezamenlijke Europese financiering die de meest energie-intensieve productie door de energieschok helpt, zou een beter antwoord zijn.

Voor onze Belgische bedrijven is daarmee de kous niet af. We hebben onszelf ook nog eens uit de markt geprijsd door als enige land álle lonen automatisch met meer dan 11 procent te indexeren. Sommige in één keer deze maand, andere in stappen. Voor de hoogste lonen is die indexering in procent zelfs een grote overcompensatie van de extra gezinsuitgaven door de inflatie. En dan komt er nog een consumptiecheque bij.

Het verlies van concurrentiekracht is een sluipend gif dat op termijn veel schade aanricht, door een lagere economische groei. Laat net die groei nodig zijn om al onze sociale uitgaven te kunnen dragen.

Fijn voor de werknemers, ware het niet dat we onszelf uit de (internationale) markt hebben geprijsd. De Croo erkent dat ook. Dat we duurder dan andere landen zijn geworden, noemt hij een 'tijdelijk' effect. Maar zo tijdelijk is dat niet, een loonaanpassing dragen mensen een carrière lang mee. Een effectieve manier om die concurrentiekracht zonder al te veel neveneffecten weer bij te sturen is een volgende indexering overslaan, via een indexsprong van bijvoorbeeld 2 procent. Of door het indexmechanisme toe te passen met centen in plaats van procenten, of het geleidelijk af te toppen voor de hoogste lonen.