Werk genoeg. Wat dit land nodig heeft, is werkenden

De werf der werven in wat dit land nodig heeft, is meer mensen aan het werk krijgen. Daarover bestaat politiek een grote consensus. De maatregelen volgden tot nog toe te weinig. Als de Belgische structuur niet verandert, blijft het behelpen.

Een juiste doelstelling in de Belgische politiek waarachter alle regeringen, over de verschillende niveaus, zich scharen, het kan. Voor deze regeerperiode stelden zowel de federale als de regionale regeringen 80 procent werkzaamheidsgraad als doelstelling. Dubbel gewonnen: minder werkloosheidsuitgaven en meer mensen die fiscaal bijdragen voor onze pensioenen, zorg, veiligheid of excellent onderwijs.

Die 80 procent is alleen in Vlaanderen in zicht. Ondanks het gezamenlijke voornemen van alle regeringen is nog altijd meer dan een op de vier 20- tot 64-jarigen inactief. Maar een minderheid van hen is werkloos en - hopelijk - op zoek naar een job. Een veel groter aantal is langdurig ziek of heeft gewoon geen (betaalde) job en is er ook niet naar op zoek.

De werkzaamheidsgraad van 55-plussers en van mensen van allochtone origine blijft, hoewel iets verbeterd, twee maal een zorgenkind. Even hardnekkig is de veel slechtere werkzaamheid in Brussel en Wallonië.

Alle voornemens ten spijt blijven de maatregelen om dat aan te pakken beperkt. Dat werken meer moet lonen, is tot nader order een kreet. Die fiscale hervorming is verre van zeker. Rond langdurig zieken heeft Vivaldi een en ander uitgezet, zij het ook daar te weinig. Ook de werkgevers gaan niet vrijuit. Werkbaar werk blijft te veel dode letter. Om dat allemaal op te lossen, bestaat niet één zaligmakend recept. Wel moeten in elk geval enkele taboes op de schop.

Subsidiepolitiek

Ten eerste rond het algemene kader. Het uitgangspunt van meer activering is juist, maar niet voldoende. Massaal gesubsidieerde jobs of jobs in de administratieve overhead van de overheidssector gaan dan wel de werkzaamheidsgraad omhoog drijven, ze verhelpen het financieringsprobleem van de overheid niet. In Wallonië is elk werkgelegenheidsplan tot nader order een subsidiepolitiek, in plaats van het stimuleren van groei. Meer mensen aan het werk moet zijn: meer mensen naar meer productieve jobs.

Ten tweede is de staatsstructuur onaangepast. Tig pogingen tot staatshervormingen gingen over de arbeidsmarkt. Telkens met een onaf resultaat. De VDAB is Vlaams, de sociale zekerheid en de werkloosheidsuitkeringen federaal. Zolang we op twee benen en twee niveaus blijven hinken, neemt niemand ooit de volle verantwoordelijkheid. Of we veel zin hebben of niet in weer een rondje staatshervorming: als we een beter arbeidsmarktbeleid willen, moeten de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden homogener worden.

Het Belgische overlegmodel met een sociale zekerheid georganiseerd door werkgeversorganisaties en vakbonden is uitgewoond. Grote beslissingen worden er allang niet meer genomen

Ten derde is het sociale vangnet nog te vanzelfsprekend voor wie niet wil werken. Dat uitspreken is als vloeken in de kerk. De internationaal gerespecteerde captain of industry Ronnie Leten maakt de vergelijking met Zweden. Scandinavië kent een uitgebreid sociaal systeem met meer flexibiliteit dan hier, maar iedereen - vakbonden incluis - is doordrongen van de noodzaak van een competitieve economie. De vanzelfsprekendheid van een vangnet als hangmat bestaat er minder.