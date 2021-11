Wie betaalt het geannuleerde feestje?

De heropflakkering van het virus zet een annulatiegolf in de eventsector in gang. Dat wakkert op zijn beurt een nieuwe economische discussie aan: verdienen die bedrijven steun?

We zouden afgelopen zomer het begin van de roaring twenties beleven, maar het heropflakkerende coronavirus blijkt eens te meer nefast voor de feestvreugde. Sinds duidelijk werd dat we weer vaker een mondmasker moeten dragen en telewerken, is ruim een derde van de events die nog in 2021 waren gepland, verschoven of geannuleerd.