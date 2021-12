Zachte heelmeesters, stinkende wonden

Amper vijf dagen na het vorige Overlegcomité dringt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) al aan op nieuw overleg over de coronasituatie en extra maatregelen. Het argument dat een week geleden nog bovengehaald werd dat eerst het effect van de vorige maatregelen op het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames afgewacht moet worden, is weggeblazen door de noodsituatie in de ziekenhuizen en de woonzorgcentra. Het virus is iedereen te snel af. De overheid holt met haar maatregelen achterop.

De oorzaak ligt niet in de eerste plaats bij de grote toevloed van het aantal coronapatiënten, maar aan het uitvallen van het zorgpersoneel. Omdat twee jaar in overdrive werken zijn tol eist. Omdat het zelf ziek is of besmet is geraakt. Omdat medewerkers in quarantaine moeten na een hoogrisicocontact. Omdat ze moeten zorgen voor hun kinderen die noodgedwongen thuiszitten, in quarantaine, of omdat de school of crèche is dichtgegaan - meestal ook wegens een tekort aan personeel.