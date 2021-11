Zal dit volstaan?

De woensdagavond aangekondigde coronamaatregelen zijn evenwichtig, niet overdreven en nodig. De belangrijkste vraag die blijft hangen, is of ze volstaan.

Twee dagen vroeger dan aanvankelijk gepland kondigde premier Alexander De Croo woensdagavond een nieuwe reeks maatregelen aan die de toenemende circulatie van het coronavirus en de toenemende druk op de ziekenhuizen moeten doen afnemen.

De samenvatting van de nieuwe maatregelen is dat meer telewerk wordt verplicht, dat mondmaskers vaker verplicht worden en dat alles in stelling wordt gebracht om iedereen - die dat wil - een derde vaccinprik te geven.

Het belang van de nieuwe maatregelen wordt duidelijk door te kijken naar wat vermeden is. Er komt geen verplichte vaccinatie. Niemand moet een evenement afzeggen. Geen enkel bedrijf moet dicht. De 'bubbels' en 'knuffelcontacten' komen niet terug. Kinderen worden niet opnieuw in afstandsonderwijs geduwd. Op enkele dagen telewerk en mondmaskers na wordt nauwelijks iets verplicht.

Hetzelfde beeld wordt duidelijk door te kijken naar de buurlanden. We voeren geen lichte lockdown in zoals Nederland. We stoten niet-gevaccineerden niet uit het publieke leven zoals in Oostenrijk. We weigeren hen niet op café zoals in Berlijn.

Zijn de woensdag besliste maatregelen desalniettemin onaangenaam? Uiteraard. Niemand zit erop te wachten. Maar niemand zat ook te wachten op dagen waarop opnieuw 45 mensen in België sterven aan corona, net zoals niemand zat te wachten op de dag dat de ziekenhuizen opnieuw de helft van hun bedden op intensieve zorg moeten reserveren voor het virus.

Wie alle scenario's overloopt die de voorbije dagen denkbaar waren, ziet vooral slechtere alternatieven.

Wie alle scenario's overloopt die de voorbije dagen denkbaar waren, ziet vooral slechtere alternatieven. Niets doen is geen optie. Extra inspanningen vragen van één deel van de maatschappij en de anderen gerust laten, is evenmin een optie. Een beleid bouwen op verplichting en het opschorten van burgerrechten is een noodmiddel.

Evenmin een optie is een stap terug zetten in wat beslist is. Daarom was het terecht én belangrijk dat federaal vicepremier Frank Vandenbroucke (Vooruit), met instemming van premier Alexander De Croo (Open VLD), herhaalde dat tegen 1 april al wie in de zorg werkt zich moet laten vaccineren. Deze week trok PS-voorzitter Paul Magnette dat opnieuw in twijfel, maar Vandenbroucke merkte op dat elke vicepremier in de regering deze week die beslissing opnieuw heeft gesteund.

Al sinds begin vorig jaar moet het coronabeleid veel doelen tegelijk raken. We moeten het virus klein krijgen, het draagvlak bij de bevolking mag niet verdampen, de burgerrechten mogen niet overdreven worden ingeperkt en het maatschappelijk leven zelf mag niet stil vallen of onnodig beschadigd worden. Dat laatste geldt des te meer voor de economie, vanwaaruit alles betaald wordt.