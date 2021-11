Zemmour président?

Eric Zemmour zou maar wat graag de Donald Trump aan de Seine worden, maar daarvoor heeft de nieuwe Franse presidentskandidaat voorlopig te weinig troeven.

De kogel is door de kerk. Na een uitgekiende voorcampagne met enorme media-aandacht, maakte de extreemrechtse polemist Eric Zemmour officieel bekend dat hij presidentskandidaat is voor de verkiezingen van april 2022.

Zemmour schoot als een komeet de Franse politiek in. Met een dagelijkse talkshow op de nieuwszender CNews domineerde hij de voorbije twee jaar vaak het politieke debat. Al leverden zijn scherpe uitspraken hem ook al enkele gerechtelijke veroordelingen op. Zemmour kreeg de openlijke steun van de multimiljardair Vincent Bolloré, die via zijn zender Zemmour een platform bood.

Zijn recentste politieke pamflet - 'La France n'a pas dit son dernier mot' - is een duidelijke resonantie van 'Make America Great Again' van Trump, een vergelijking die de publicist zich laat welgevallen. Zemmour is complexloos reactionair, met een hang naar een Frankrijk dat wellicht nooit bestaan heeft, en een scherpe criticaster van 'het systeem' en 'de elite'.

In Frankrijk wordt het dringen op rechts. Naast Zemmour is er de onvermijdelijke extreemrechtse Marine Le Pen, die al tweemaal vergeefs naar het Franse presidentschap hengelde. En dan moet de kandidaat van de conservatieve Les Républicains nog verkozen worden. Terwijl de linkerzijde voorlopig hopeloos verdeeld is, zal de uiteindelijke uitdager van president Emmanuel Macron uit het rechtse kamp komen.

Terwijl Macron aanvankelijk bruggen wilde bouwen, is het Franse politieke landschap almaar extremer geworden. Zemmour is daar een exponent van.

In 2017 werd Macron president met de belofte de Franse politiek op een andere leest te schoeien en komaf te maken met de oude tegenstelling tussen links en rechts. Een protestgolf van gele hesjes en een stevige coronapandemie later is de Franse president vooral een beheerder van crisissen geworden; de politieke vernieuwing kwam er niet echt. Terwijl Macron aanvankelijk bruggen wilde bouwen, is het Franse politieke landschap almaar extremer geworden. Zemmour is daar een exponent van.

Dat betekent nog niet dat voor Zemmour de weg naar de tweede ronde van de presidentsverkiezingen wijdopen ligt. Om te beginnen moet hij 500 handtekeningen van verkozenen vinden om zich echt kandidaat te kunnen stellen. Bovendien moet hij geld vinden om zijn campagne te financieren, op het moment dat een belangrijke geldschieter afhaakt. Eenvoudig wordt het dus niet, ook al omdat door enkele serieuze uitschuivers zijn populariteit begint te tanen.

Trump kaapte bij de voorverkiezingen de Republikeinse partij en won via een uitgekiende mediastrategie het Amerikaanse presidentschap. Zemmour is een product van de media dat zonder partij en steun zijn politieke weg moet vinden.