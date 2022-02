Zonder rechtszekerheid geen investeringen

Pacta sunt servanda. Afspraken moet worden nageleefd. Het is een ijzeren wet voor een overheid die investeerders wil lokken. De Vlaamse regering gaat daar nog maar 'ns tegen zondigen.

De Vlaamse regering wil ingrijpen in de groenestroomcertificaten (gsc) voor zonnepanelen van de eerste generatie bij grote bedrijven. Het is op zich niet onlogisch dat de regering in de crisis over de hoge energiefactuur kijkt naar de oversubsidiëring van zonnepanelen. De zonnepanelen van de eerste generatie met de royaalste gsc zijn al meer dan terugverdiend. En toch blijven de subsidies stromen. Twintig jaar lang sinterklaas. Bij de eerste generatie gsc beloofde de Vlaamse regering de investeerders gedurende twintig jaar een veel te royaal minimumbedrag. En nog altijd betaalt de consument via de stroomfactuur voor die gsc.

Voor de aanpassing pleit dat de grootste aberraties rechtgezet worden. De oversubsidiëring, die zelfs als een vorm van verkapte staatssteun bestempeld kan worden, wordt tot meer aanvaardbare proporties herleid. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) meet zich daarbij graag het imago van een moderne Robin Hood aan. Ze jaagt 'dapper' op 1,2 miljard euro van de grote bedrijven die langs die te gulle subsidiekassa passeren, om dat geld te laten terugvloeien naar 'de gewone Vlaming' die zijn factuur niet meer kan betalen.

Een overheid die gemaakte afspraken eenzijdig verbreekt, slaat de bodem uit elk investeringsbeleid.

Maar er is een veel valabeler argument om niet in te grijpen in de gsc. Een overheid die gemaakte afspraken eenzijdig verbreekt, slaat de bodem uit elk investeringsbeleid. Meer nog dan lage (loon)kosten, flexibiliteit of hoge rendementen is rechtszekerheid het fundament waarop ondernemers hun investeringsbeslissing stoelen.

Als de Vlaamse regering op die gemaakte afspraken inbreekt - zoals ze ook deed met de afvoering van de terugdraaiende teller - zet ze niet alleen de investeerders van het eerste uur in de wind.

Waas van wantrouwen

Ze krijgt een onbetrouwbaar imago bij de huidige en toekomstige investeerders. Dat is bijzonder nefast. De klimaattransitie vergt miljardeninvesteringen. Die zullen niet allemaal komen van een overheid die financieel op haar tandvlees zit. Ze zal daarvoor moeten samenwerken met en rekenen op particuliere investeerders uit binnen- en buitenland. Voor mega-investeringen in pakweg grote waterstofprojecten, offshore of andere CO2-vriendelijke nieuwe technologieën zijn afspraken met een looptijd van enkele decennia nodig.

Spelregels

Als een overheid en cours de route eenzijdig de spelregels wijzigt en alles afhangt van welke kleur de coalitie op een volgend moment heeft, kan je er als investeerder niet meer van uitgaan dat de berekeningen voor een investering kloppen. Want wat een overheid vandaag afspreekt, kan morgen plots anders zijn.

Door eenzijdig terug te komen op gemaakte afspraken creëert de overheid een waas van wantrouwen.

Ja, het systeem van gsc is achteraf gezien unfair, onbillijk en overdreven gul. En ja, het zou eerlijker zijn dat van de gsc-heffingen die de al geplaagde energieconsument moet betalen een deeltje naar hem terugstroomt. Een fout uit het verleden zou gedeeltelijk worden rechtgezet.