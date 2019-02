De sm-rector

Nu staan rectoren van vrijzinnige universiteiten al wel langer bekend om hun gewelddadige karakter. We hoeven u er niet aan te herinneren hoe Jean Renneboog, hoofd van de VUB en dus de principes van Théodore Verhaegen genegen, zijn eigen vrouw in brand stak. Was het nog die van een ander geweest, men had kunnen zeggen: ‘Kom, zand erover.’ Maar die van hemzelf, dat ging zelfs de raad van bestuur van de VUB wat ver.

‘Het was een ongeluk’, hield Renneboog vol. ‘We waren ’s nachts een testritje gaan maken met een huurauto toen we plots werden aangereden door een onvoorzichtige troep stenen. Toen ik totaal versuft naar buiten kroop en mijn vrouw per ongeluk in de auto opsloot, vloog hij in brand.’ Dat vond de jury niet aannemelijk, en het wierp ook een schaduw over de conclusies die Renneboog eerder in soi-disant wetenschappelijke studies naar voren had gebracht. De rector kreeg 15 jaar, waarvan hij er, zoals de gewoonte in het Belgische rechtssysteem, niet eens vijf moest uitzitten. Hij overleed op zijn beurt vorig jaar in de zomer.

Een echtgenote levend roosteren zie je zelden of nooit op een katholieke universiteit. Toegegeven: voor Rik Torfs steken wij onze hand niet in het vuur, niet eens een vingerkootje, maar dat Roger Dillemans of Mark Waer, laat staan Luc Sels, zich aan een dergelijke barbarij zouden bezondigen, is uitgesloten. Blijven we echter bij de vrijzinnige universiteiten, of wat gemeenzaam als ‘universiteit’ wordt omschreven, dan is het een andere kwestie. Rik Van de Walle, na 17 stemrondes rector van de Universiteit Gent, vertelde eergisteren in De Morgen, in ‘De vragen van Proust’, over zijn goorste fantasie.

Men zou wensen dat een rector op een dergelijke vraag niet antwoordt, toch niet publiekelijk, maar dat is buiten de academische tijdsgeest van tv-pretproffen gerekend. Van de Walle: ‘Ik heb lang gedacht dat ik geen gore fantasie had, tot ik mezelf de vraag stelde: ‘Ben ik tot goorheid in staat?’ Ja ja! En ik wist ook direct tot welke soort goorheid. Geweld! Bij mij komt er geen wapen in huis want ik sluit niet uit dat iemand mij zo ver kan drijven dat ik schiet. Ik vrees dat ik in staat ben doelbewust een revolver te nemen en iemand af te knallen.’

Waarom schorst de Universiteit Gent iemand als Little Führer Dries Van Langenhove, als je zijn onschuldige meningen afweegt tegen die van de rector. Welk dier zou u willen zijn? Van de Walle: ‘Een tijgerin. Hoe ze jaagt op haar prooi, dat spel van onder de radar blijven en plotseling toeslaan.’ Bent u een goede vriend? Van de Walle: ‘Ik ben een goede en een slechte vriend tegelijk. Ik heb een paar zeer goede vrienden, maar zij hebben de vriendschap in stand gehouden, niet ik.’ Wat vindt u erotisch? Van de Walle: ‘Een toevallige aanraking of een blik, of een vermoeden van een gedachte die niet uitgesproken wordt, kan al volstaan. En hoe ik er zelf uitzie kan mij niets schelen. Ik kam mijn haar nooit. Nooit! Dat interesseert mij geen barst.’