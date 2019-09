Hypocriet (bn.; -er, -st)

Een vreemdeling die de verplichte inburgeringscursus van de N-VA heeft gevolgd en al in de war was van zowel de splitsing van sterke werkwoorden als van het kiesarrondissement Brussel-HalleVilvoorde, is het noorden helemaal kwijt geraakt toen hij bij de canon plots ‘krinkelende winkelende waterding’ zag staan. Daar begreep hij niet meer van dan dat iemand in een kringloopwinkel een vis was gaan kopen, wat hem niet alleen onlekker maar ook ongezond toescheen. Deze ongelukkige nu, komt bij u en vraagt of u hem het adjectief ‘hypocriet’ wilt uitleggen.

Doe geen moeite, wring u niet in onmogelijke bochten, toon hem gewoon ‘Terzake’ van woensdag. Waarin Fake Mail John - jaja, die jongen is nog altijd niet weg - zich verbolgen toonde over de herstructurering bij KBC. Niet erg overtuigend, trouwens, maar op de reflectiedagen na de catastrofale verkiezingsuitslag van 26 mei was nu eenmaal ge-steld dat de sp.a zich wat meer tegen het grootkapitaal moest proberen af te zetten, anders gingen de Peter en de Raoul ook met hun laatste kiezer aan de haal.

Fake Mail zat in de studio tegenover Karel Van Eetvelt, die nog altijd niet gelukkig lijkt als voorzitter van de bankenfederatie, maar gezien de al even desas-treuze kiesuitslag van CD&V de hem beloofde ministerportefeuille zag verdwijnen in de zak van onze voorzitter, de heer Wooter Beek. Uit Leopoldsburg.

Karel kon tot hij purper zag herhalen dat bij KBC niemand zou worden ontslagen en alleen de natuurlijke uitstroom niet zou worden opgevuld, dat drong niet door de schedelwand van Fake Mail John, die net als vele andere van zijn onderdelen nogal dik is uitgevallen. Ook zijn argument dat KBC leeft van het belastinggeld dat het na de financiële crisis heeft gekregen, werd door Karel tot driemaal toe weerlegd, de bank zou alles met intrest hebben terugbetaald, maar niettemin hield Fake Mail ook dat koppig vol.

Nu noopt het resultaat van 26 mei Fake Mail John zelf tot een lichte aanpassing van zijn eigen personeelsbestand. Dat geeft volgende vergelijkende tabel:

Ontslagen bij KBC: 0 (0%)

Ontslagen bij sp.a: 17 (25%)

Staatssteun KBC: 0 euro

Staatssteun sp.a: 4,5 miljoen euro

Nadat en omdat Johan Vande Lanotte in 2005 de leiding van Steve Stevaert had overgenomen, dook de sp.a van 24 naar 16 procent, een verlies van 33 procent van de kiezers én de dotatie, en moest de grote staatsman 300 werknemers aan de deur zetten. Driehonderd! Een sociaal bloedbad dat zelfs door rampen als Renault nauwelijks werd overtroffen. Bij elke volgende verkiezing boerde de sp.a verder en verder achteruit en kregen nieuwe slachtoffers hun C4, nooit de verantwoordelijke partijleiders. Op een gegeven moment hadden ze zelfs geen studiedienst meer, en aan de blunders van Fake Mail John te zien hebben ze die nog niet. En ook hij moet de hakbijl van zijn politieke vader op onschuldige halzen laten neerploffen.