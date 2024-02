Kaaiman Kiest Keurig | Leve Trump

Voor lezers van ‘Kaaiman Kiest Keurig’ is de recentste sneer van Donald Trump naar de NAVO-parasieten in Europa geen verrassing, want het stond hier een dikke week geleden letterlijk: ‘Als Trump president van de Verenigde Staten is, staan we er alleen voor. Zeg niet meer of hij doet mee met de Russen.’ Wie durft nog te beweren dat deze column uitsluitend onzin bevat?